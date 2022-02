Falta transparencia en el Parlament Balear

No parece lo más adecuado que Anticorrupción archive la denuncia del cobro irregular de dietas por parte del diputado balear Maxo Benalal

No creemos que sea suficiente el haberle reclamado las cantidades que no le tocaba cobrar, me pregunto… ¿El mencionado diputado lo hizo sabiendo que cobraba lo que no le pertenecía?

Este diputado debe restituir ya los fondos públicos de los importes indebidamente cobrados. Mas aún cuando Anticorrupción denomina estas irregularidades ‘de cuantía significativa’. Que anticorrupción, el presidente de la mesa del Parlament y el propio Benalal aclaren:

¿Por qué el supuesto diputado señor Benalal no devolvió el dinero al reclamárselo el Parlament? Parece que llego a un acuerdo de pago, que realizo solo unos meses, por lo que no cumplió. Es obvio que, si le embargan parte del sueldo, es porque no lo ha entregado voluntariamente. De unos 15.000 euros cobrados demás por este diputado, cuantos faltan por devolver, ¿7.000? ¿Cuánto se le descuenta cada mes de su sueldo y dietas de diputado del Parlamento balear? ¿Tienen en cuenta que a este diputado solo le resta el cobro de unas quince mensualidades? Aunque de menor cuantía, pero hay otras personas que lo ingresado no era la cantidad que tocaba. ¿Se sabe de qué número de anomalías hablamos y de que cantidades se trata?

Además, otra cuestión: en todas las administraciones, cobros, subvenciones, eventos, absolutamente todo, se pide, no solo factura, que ponga pagado, en metálico o trasferencia, que este sellada, quién firma, qué cargo tiene, fecha etc. ¿Es posible que en el 2020 el propio Parlament, donde deberían ejemplares ante la opinión pública, resulta que no debían presentar facturas o su justificación? Esto es algo increíble. ¡Háganselo mirar!

Si queremos que la Oficina Anticorrupción trabaje de forma transparente y eficaz, ¿por qué no ofrecen ellos mismos estos datos? No me parece bien que lo pasen a la Mesa del Parlament, ya que así, su presidente podría mandar esta u otras informaciones cuando le convenga, incluso podría hacer leña del árbol caído, si quiere, o lo contrario, dependiendo de si se trata de su partido o socio de gobierno, podrían dejarlo un tiempo en cajones hasta que se haga público.

La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción recibió una denuncia anónima y es ésta misma oficina la que debe llevar la investigación hasta el final con todas sus consecuencias y no que lo gestione a su capricho la Cámara balear. Lo increíble es que algo similar pasó la pasada legislatura y no se llegó a darle solución y hacer los cambios que hicieran falta. Mas y mejor control, por favor.

Se llenan la boca de democracia, de progresismo y de transparencia, cuando esto no es tal.