Secuelas que no podemos minimizar

Ayer jueves, escuchaba un programa de radio en el que entrevistaban telefónicamente a personas que han perdido el gusto y el olfato por lo que hemos dado en llamar ‘covid persistente’ y, la verdad, me ha impresionado escuchar lo que decían. A estas alturas, todos tenemos referencias de estas raras secuelas que persisten en algunas personas que han pasado la pandemia y que la medicina, en muchos casos, solo puede paliar: pérdida de masa muscular, disneas, fibrosis pulmonares, afectaciones neurológicas y cardiovasculares, ictus, etc. Lo que más me ha impactado, sin embargo, es caer en la cuenta del problema cotidiano y permanente que provocan, entre estas dolencias, algunas que en apariencia parecen menos graves y que, sin embargo, trastocan la vida y llegan a crear depresiones severas.

Una de las personas entrevistadas se quejaba, angustiada, de lo que supone beber un sorbo de agua de mar y no percibir su sabor salado; y de que líquidos diferentes como el café o la Coca Cola tengan sabores distorsionados que a unos les recuerda la gasolina y a otros algo podrido. Una radioyente de Denia se quejaba de que no percibía el olor de las flores, ni de los pinos, ni ese olor intensamente salobre que deja el mar cuando golpea las rocas y que le hacía feliz. Me di cuenta de dos cosas, de que quienes no pasamos por ello no podemos saber lo que supone perder algo tan necesario y cotidiano como es oler las cosas y gustarlas; y en segundo lugar, de que son estas pequeñas cosas las que hacen satisfactoria y vivible la vida. En otro caso, comer, pasear o sentarnos con unos amigos en una terraza a tomar algo, pierde todo interés y, lo que es peor, puede resultar insoportable. Lo traigo a colación porque me cabrean sobremanera los negacionistas y, sobre todo, para subrayar la importancia que tiene valorar lo que tenemos y disfrutamos sin tan siquiera darnos cuenta, pequeñas cosas que, lejos de ser pequeñas, son determinantes y nos ayudan a vivir.