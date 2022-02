Covid, inflación ¿y guerra?

Llamo a mi viejo amigo Yuri a Moscú a través del teléfono del WhatsApp, que nos sale gratis, para sondear cómo van por allí las cosas. Seis grados bajo cero -ni siquiera los inviernos son como los de antes-, y, en cuanto al estruendo de los tambores bélicos, contesta: «¿Guerra?, ¿pero qué guerra? ¿Cómo vamos a pensar siquiera en pelear contra nuestros hermanos ucranianos o bielorrusos? Sería como amputarnos una pierna». Son tan estrechos los vínculos históricos, culturales, lingüísticos, familiares entre los tres países… La capital del Rus, el primer Estado eslavo ortodoxo, fundado en el año 882, estuvo en Kiev, y Nikolái Gógol, autor de ‘Almas muertas’, gran pope de las letras, era de origen ucraniano. Pandemia, inflación y guerra, lo que faltaba. ¿Apostará Rusia por la invasión militar del Donbás? Parece poco plausible, pero el amigo Vladímir Putin, el hombre que cabalga a pecho descubierto sobre un oso pardo, tiene el don de la imprevisibilidad. Le gusta jugar al desconcierto.

Desde luego, el líder del Kremlin no da puntada sin hilo. Esta misma semana, en medio de la escalada de tensión, hizo una muy simbólica ofrenda floral en el cementerio de Piskarióvskoye, en San Petersburgo, para homenajear a las víctimas del cerco nazi a Leningrado, como se llamaba la ciudad en tiempos soviéticos. El bloqueo se prolongó desde el 8 de septiembre de 1941 hasta el 27 de enero de 1944, cuando el Ejército Rojo pudo quebrar el cerco. Fueron 900 días de asedio en los que perecieron entre 600.000 y 1,5 millones de personas, mayormente de inanición; en la hambruna que asedió a la ciudad sitiada la gente hacía sopa con los lomos de los libros y llegaron a registrarse incluso casos de canibalismo. Una resistencia heroica. El recuerdo de la segunda guerra mundial, la cicatriz del Holocausto, la memoria del trágico bloqueo de Leningrado, en el que Putin perdió a un hermano mayor, un bebé que no pudo resistir el invierno de 1942 y a quien no llegó a conocer, debería hacer recapacitar al mandamás ruso. A él y a la OTAN y sus intereses. La guerra siempre tritura a los mismos, la carne de la pobre gente.

En mayo de 1997 Rusia y la OTAN de Javier Solana firmaron un acta fundacional de cooperación mutua, en lo que parecía el verdadero final de la Guerra Fría, un pasar página definitivo. Mucha fanfarria entonces, pero se desaprovechó la oportunidad de construir un espacio desnuclearizado, libre de alianzas militares, un territorio blanco entre las grandes potencias, donde prevalecieran el pensamiento, la comprensión, el diálogo. La vieja Europa de los cafés (aunque sean de Starbucks).

Por lo demás, en el acuartelamiento de la cultura, lo que nos viene quedando entre tanta sinrazón, alegría inmensa por la concesión de uno de los premios Ciutat de Barcelona al lingüista Miquel Cabal por la traducción de ‘Crim i càstig’, de Dostoyevski, el escritor que supo dar voz a los humillados, a los ofendidos, a los pobres. A la desesperación.