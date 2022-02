Seguimos vivos

No es costumbre de este escribidor personalizar esta columna. Pero en esta ocasión permítanme hacerlo y referirme a un amigo, Carlos por más señas, que el domingo volvió a la vida después de pasar una cuarentena de más de cuarenta días en coma inducido y conectado a esa máquina llamada ECMO, que le permitía seguir respirando desde un elemento ajeno a sí mismo (bendita magia que ha permitido el milagro más allá del racionalismo). Cada día desde aquel fatídico 12 de diciembre donde el helicóptero medicalizado lo trasladó a la UCI de Can Misses y posteriormente a Son Espases en Mallorca (sanidad pública. Para que luego digan) era una simple mención en las páginas de este medio, que nos trasmitía las consecuencias de un virus amenazador para la salud física y mental de una sociedad que no acaba de acostumbrarse a tanta desgracia. Eso sí, empezamos a convivir con la relación de amigos, conocidos aventajados, nombres, con o sin apellido, de la agenda de contactos, cuñados salvados de la cena de Nochebuena y otros de Facebook e Instagram a los que ponemos cara por el perfil (aunque sigo sin fiarme) que están entre los más de 500 que llegamos a contabilizar en Formentera y que se quedaron en menos de doscientos por aquello de aplicar elementos correctores a estas cifras que ponían los pelos de punta. Pero volviendo a lo nuestro, la comunidad de ‘amigos’ y ‘conocidos’ (vamos, los de sentarse en su mesa en alguna ocasión) de Carlos hemos seguido la evolución del proceso (con la angustia consiguiente). No descartaré que alguna oración entre los no creyentes se haya oído en estos días haciendo gala de un ‘no vaya a ser que’. Esa comunidad, extensa en número y también en intensidad.

Hemos recuperado la sonrisa, la misma que nos dejó Carlos aquel 12 de diciembre. Con la esperanza de devolvérsela con el paso del tiempo a modo de un ‘te acuerdas’ sin acordarnos… porque aquellos recuerdos no pueden monopolizar una relación donde el denominador común son las ganas de vivir. Cuando el domingo, Neus, nos dijo «ya ha despertado», yo y tú y Rosa y Santi o Jessica, sus hijos, Fran y la larga lista de este grupo despertamos de esa negra noche en la que no vimos siquiera la luna llena de un enero sombrío que siguió a unas Navidades rotas por la inquietud del que no sabía si mañana Carlos estará ahí. No nos falles ECMO pedíamos desde los adentros, y ECMO no nos falló. Hoy, Carlos, amigo… seguimos vivos.