El gran ambiente y la buena entrada que registró el estadio de Can Misses en el encuentro entre la UD Ibiza y el Zaragoza. Aunque el partido comenzó mal para los locales, que encajaron dos goles en la primera parte, en la segunda mitad, los dos tantos en menos de cinco minutos de Castel hicieron rugir a la afición, que pensó que la remontada de los de Jémez era posible. Aunque el empate truncó la racha de victorias, la UD Ibiza consiguió salvar un punto en su campo. «El equipo me ha demostrado su capacidad para no hincar la rodilla», señaló el preparador celeste al finalizar el encuentro.

Que el Ayuntamiento de Ibiza haya tardado más de dos meses en vallar y asegurar correctamente el tramo hundido desde noviembre del paseo de Platja d’en Bossa. Vila asegura que intentará que esté arreglado antes del verano y no que no se retirará la posidonia de la zona para evitar la erosión del litoral, hecho al que achacan desde el Consistorio el derrumbe de esa parte del paseo de la zona más turística de Vila.