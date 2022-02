Crònica d'un ple a Santa Eulària

Al ple ordinari del mes de gener a Santa Eulària des Riu, celebrat el passat dijous dia 27, es va viure un moment de deliri amb motiu del debat de la proposta presentada pel grup municipal Socialista sobre la retirada de restes de poda i jardineria. Era el primer ple de l’any, després d’un curt termini de vacacions amb motiu de Nadal, i que ja ens enfila cap al final de la legislatura. Teòricament, hauria de ser un ple carregat de propostes, de projectes d’idees... però no, tot el contrari. Va ser un Ple sense pràcticament contingut per part de l’equip de govern municipal de l’alcaldessa, Carmen Ferrer, a no ser per les cinc propostes presentades pels grups de l’oposició (PSOE i Unides Podem).

El grup Socialista portava a debat una proposta en positiu, sobre una qüestió que qualsevol vesí o vesina que tengui un petit jardí o un petit hortet coneix a la perfecció. A quantes persones no els ha passat que després de fer una bona neteja del tancó o una bona podada no saben què fer amb les restes que han acumulat? Des del PSOE proposàvem que l’ajuntament posi en marxa un servei municipal de recollida de restes de poda i jardineria, amb l’esperit de solucionar un petit problema que acaba suposant una veritable molèstia per a moltes persones.

La regidora de Medi Ambient, Mónica Madrid, fent gala del seu gran desconeixement del problema o, simplement, diguent «no» perquè la proposta venia del grup Socialista, no només es va ridiculitzar a ella mateixa, sinó que, a més a més, va menysprear les necessitats que té la ciutadania. És molt trist que una persona que ha posat de manifest la seua incapacitat per gestionar un servei tan important com és el de recollida de residus, sigui incapaç d’escoltar i valorar una proposta que fàcilment es podia acceptar, incloent-la en el proper Pla de gestió de residus i en el corresponent plec per la contractació del servei.

La senyora Madrid va afirmar que la proposta presentada pel grup Socialista podria tenir un cost d’uns 350.000 euros, és a dir, que ens constaria a cada vesí i vesina 7,50 euros/any. Tal vegada, si l’equip de govern del Partit Popular de l’Ajuntament de Santa Eulària deixàs de fer campanyes publicitàries inútils d’autobombo, o es deixen de repartir fons públics amb les seues polítiques d’estómacs agraïts, o es deixen de fer viatges per veure tipus de recollides d’altres indrets; igual no tendrien cap problema en disposar de 350.000 € per posar en marxa un servei públic i adreçat a tothom per igual, i que sense cap dubte molts agrairien, retirant les restes de poda i neteja de jardins, eliminant munts que només fan niu de plagues o males olors amb la consegüent molèstia per a tothom, o perquè s’eviti que s’omplin els contenidors de restes que no hi han d’anar.

Darrere de tot això s’amaga una nefasta gestió dels residus: La senyora Mónica Madrid va mentir al Plenari del nostre municipi, l’any passat, quan va afirmar que per gener de 2022 estaria en marxa el nou contracte de recollida de residus. El dia d’avui, ni tan sols ha sét capaç de treure els corresponents plecs. La ciutadania ha de saber que tenim un contracte caducat i que per aquest motiu no es pot fer la recollida selectiva de matèria orgànica, cosa que ja es fa a altres municipis, com és el cas de Vila. La ciutadania ha de saber que amb els nostres impostos la senyora Madrid es dedica a engegar campanyes per incentivar la compra d’un contenidor marró amb un ús incert fins que no estigui licitat i adjudicat el nou servei de recollida de fems, que precisament ha d’incloure la recollida del contenidor marró. La ciutadania ha de saber que darrere els anuncis infèrtils de bonificacions per auto compostatge, ens amaguen una pujada del rebut de recollida de fems que tots els vesins i les vesines ens trobarem a la propera campanya de pagament de taxes a finals d’aquest any 2022.

La responsable última de tota aquesta pèssima gestió no és més que la mateixa alcaldessa, Carmen Ferrer, que és incapaç de dirigir un equip de govern que posi solucions a les necessitats de la ciutadania. Una alcaldessa que prioritza els interessos particulars d’uns pocs per damunt de l’interès general d’un municipi.

El ple va acabar amb un comunicat que emet el servei de premsa de l’Ajuntament, que pagam entre tots, però que està únicament a les ordres de l’equip de govern del PP per dir allò que aquest partit vol dir. El varen titular de la següent manera: «Santa Eulària aprova reclamar cursos de Policia Local». Jo preferesc acabar la crònica del ple demanant la dimissió de la regidora de Medi Ambient, Mónica Madrid, davant la seua evident incapacitat per solucionar problemes de la ciutadania del municipi de Santa Eulària.

Vicent Torres Ferrer | Portaveu del grup Socialista a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu