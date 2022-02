La valentía de Flor

Flor es una chica de quince años valiente. Ha decidido compartir su sufrimiento por si puede ayudar a alguien como ella, a otras u otros adolescentes con trastornos alimenticios atrapados en una pesadilla de la que no saben, o no quieren, o ni siquiera saben si quieren, salir. Flor habló con dos periodistas de su anorexia, junto a su madre, otra mujer valiente, y el médico que se propuso rescatar a esta chica de la muerte, el pediatra Bartolo Bonet, que nunca había visto un caso tan extremo como el suyo. Los testimonios son importantes porque son un espejo que a veces nos pone delante lo que no queremos ver ni afrontar. Historias como la de Flor y su madre sirven para sensibilizar y para llamar la atención sobre comportamientos que acabamos normalizando por puro miedo a saber y luego a no saber qué hacer; sirven para romper tabús y para hablar de asuntos que nos resulta insoportable abordar. El confinamiento y el tsunami pandémico están pasando factura y sus consecuencias irán aflorando poco a poco, con casos como el de Flor. Debemos estar alerta y ofrecer los recursos suficientes para atender a estas adolescentes, para ayudar a las familias, para evitar que el hoyo en el que han caído se haga aún más profundo y puedan recuperar su futuro.