Si alguien me preguntara si en las Pitiusas existe un trastorno colectivo más extendido que en otras latitudes, hoy por hoy la respuesta sería clara: el ansia exacerbada por hacer dinero de cada recoveco y palmo de tierra. Eso que, en definitiva, suele denominarse especulación pura y dura. Sorprendentemente, por mucho que se endurezcan las leyes urbanísticas y turísticas, se sigue construyendo sin descanso en pro del business y aquello que antaño tenía un uso particular o se circunscribía a una única actividad comercial, ahora se diversifica hasta el esperpento.

Tenemos hoteles que en el pasado solo trabajaban con sus huéspedes y ahora acaparan miles de clientes a diario, con su discoteca, sus restaurantes y, en breve, sus centros comerciales. No incorporan campo de golf y puerto deportivo porque, de momento, no han hallado la fórmula para obtener dichos permisos. Lo mismo puede aplicarse a los chiringuitos que también ejercen como sala de fiestas, con tiendas, zonas de masajes y balneario-restaurante, donde los clientes almuerzan en la tumbona, sobre la arena de la orilla, pese a que está prohibido, ante las narices de las autoridades. Las villas, asimismo, ya no son casas sino hoteles y guateques encubiertos, y los barcos ídem. En Ibiza nada es lo que parece y Formentera va por el mismo camino.

Únicamente lo tienen peor los particulares, que, si quieren construirse una vivienda para la familia solo pueden armarse de paciencia y aprender a transitar por el oscuro túnel de la burocracia, sin saber de antemano si habrá luz al final. Lo más probable es que una generación tramite los permisos y, con suerte, la siguiente o tal vez la otra, pueda hacer realidad el proyecto. No sucede así con las empresas, sobre todo si son grandes, que a menudo acaban encontrando en un tiempo récord los vericuetos legales o alegales para erigir nuevas urbanizaciones de lujo en primera línea, convertir hoteles viejos en macrocomplejos o hacer que las viviendas proliferen en suelo rústico como champiñones.

Que el ansia predomine en multinacionales, fondos de inversión y empresas privadas no sorprende a nadie, pues la llevan impresa en el ADN. Lo insólito es que también arrastre al sector público y que éste se dedique a especular al mismo nivel con lo que es de todos. La semana pasada conocimos otro ejemplo sonrojante, cuando se difundió que la Autoridad Portuaria de Balears, que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, alquilará parte del recinto del faro de la Mola para la apertura de un negocio privado.

Bajo el eufemismo “gestión de establecimientos para servicios turísticos” se pondrá en funcionamiento un nuevo bar-restaurante, en lugar de convertir de una vez por todas el faro en un centro de interpretación, un museo o un recinto cultural, aprovechando que por allí pasan a diario miles de personas en temporada. Pero había que sacar partido a toda esta gente de otra manera, claro. La APB obtendrá un alquiler de 23.000 euros anuales, más el 4% de la facturación del establecimiento. ¿Por esta cifra realmente merecía la pena?

Como si no hubiese restaurantes en Formentera para cubrir las necesidades de los turistas, incluso a las puertas del propio faro. No hay justificación posible para destinar un recinto público a tal menester, salvo que la APB, en lugar de dedicarse a gestionar los puertos, se dedique a ejercer como si fuera Engel&Völkers, que es la multinacional que acaba de adquirir el hotel Seven Pines de Cala Codolar –el antiguo Club Delfín– por 130 millones, o cualquier otra gran empresa inmobiliaria. Esta política ya llevamos viéndola en Ibiza desde hace años, donde el mercadeo del puerto alcanza ya cotas inverosímiles, con restaurantes y salas de fiestas que se han construido ganando terreno al mar.

El restaurante del faro de la Mola aprovecha la zona que hay a la izquierda, según se mira al acantilado, donde se ubican unos garajes y la antigua vivienda del celador de Costas. Estos edificios se hallan en una parcela de casi 900 metros cuadrados y ocupan poco más de 100. La empresa adjudicataria podrá dedicar una superficie total de 600 metros al nuevo negocio, dejando los 300 restantes como zona verde. Es decir, 100 de interior y otros 500 de terraza. Al menos, por esta vez, la explotación correrá a cargo de una compañía pitiusa y no de una multinacional foránea.

En esta gestión abusiva de las infraestructuras públicas la APB no tiene la exclusiva. Recordemos, por ejemplo, la disparatada planificación del aeropuerto de Ibiza, donde se construyen cafeterías en la mitad de los carriles de acceso y cada metro de suelo y paredes se convierte en soporte publicitario, hasta el extremo de resultar agobiante para los turistas y residentes que van y vienen. En esta carrera por saturar las Pitiusas, vamos de mal en peor; también desde lo público.

@xescuprats