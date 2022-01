Ucraïna, punt calent

Des de fa algunes setmanes, estam assistint a un episodi que molts consideraven improbable (si no impossible) un cop acabada -suposadament- la Guerra Freda. Rússia ha desplegat més de cent mil soldats prop de la frontera amb Ucraïna, amb amenaça evident d’invasió, en unes maniobres conjuntes amb l’exèrcit titella de Bielorússia (Belarus, per dir-ne el terme que entenc que pertoca en català), mentre la NATO ha respost amb un desplegament sense precedents recents a l’àrea de l’Europa oriental. La tensió no havia estat tan evident des de la invasió de Crimea per part de Rússia, tot i que sempre ens trobam en una guerra latent, especialment a les àrees d’Ucraïna amb més percentatge de població russòfona. Avui dia hi ha dos territoris que el govern ucraïnès no controla en absolut i que s’han autoproclamat repúbliques independents: la República Popular de Donetsk i la República Popular de Luhansk. Des d’aquesta àrea es va produir el sagnant episodi de l’atac amb míssils a un avió holandès amb centenars de passatgers, que va ser destruït per milícies pro-russes que operen en aquestes dues repúbliques (no reconegudes internacionalment). Però els morts de l’atac a l’avió són pocs si els comparam amb els devers quinze mil que es calcula que hi ha hagut des que varen començar les hostilitats, fa més d’una dècada.

Ucraïna ha passat per moltes vicissituds (i molt diverses) abans de convertir-se en l’estat independent que és avui. Originàriament, es va formar al voltant del ‘rus’ de Kíev (s’entén per ‘rus’ un protoestat independent, creat fa més de mil anys, que va organitzar per primera vegada els eslaus en una forma comuna d’estructura política). Per aquesta raó, alguns historiadors nacionalistes russos veuen l’origen de Rússia a Ucraïna (i, per tant, la consideren part indissociable de la nació russa). Al llarg de la Història, Ucraïna ha estat independent, ha format organismes polítics amb domini propi en un espai més ampli que el de la pròpia Ucraïna i, sobretot, ha format part d’organismes més amplis sense domini propi (llargament, com a part de Rússia, entesa com a Imperi Rus o, posteriorment, com a Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques).

Al principi de l’etapa soviètica, Ucraïna va patir l’Holomodor, la gran fam amb què la direcció soviètica va pretendre acabar amb l’independentisme ucraïnès, amb clara voluntat de ‘neteja ètnica’. Hi varen morir, segons les estimacions, entre quatre i dotze milions d’ucraïnesos (el decalatge de la xifra ja diu molt, com també diu molt que l’estimació més baixa sigui de quatre milions). La gran fam va anar associada a un procés galopant de russificació en què, descaradament i sense gaires miraments, es va intentar suprimir la població ucraïnesa per població russa. Actualment, arran d’aquestes arrels històriques i de polítiques de russificació que varen tenir continuïtat a les dècades següents, una part important de la població d’Ucraïna és russòfona. Els russòfons són majoria a les dues repúbliques que s’han escindit d’Ucraïna (i que resten als llimbs, a l’espera -o no- de reconeixement internacional).

La desintegració de l’URSS va suposar, l’any 1991, la independència d’Ucraïna. Des de llavors, Ucraïna ha maldat per fer equilibris entre l’àrea exsoviètica (per exemple, amb l’intent de mercat únic amb Bielorússia, Rússia i el Kazakhstan) i l’àrea amb voluntat d’acostament a Occident (amb un acord, en aquest sentit, amb Geòrgia, Armènia i Moldàvia, conegut com a GUAM, per les inicials de les quatre repúbliques). A Ucraïna es veu més clar que enlloc allò que una vegada ens deia el ministre d’Educació d’Armènia, Ermen Ashotian, que havia escoltat, personalment, de boca de Vladimir V. Putin: “Rússia no té fronteres, només extensions”. Ben clarament, a la vista de les últimes maniobres, Rússia considera Ucraïna com una d’aquestes “extensions”. Segons interpretació russa, existia alguna mena de compromís, en desintegrar-se l’URSS, que la NATO no s’expandiria cap a l’Est. Però el cert és que, ben aviat, després de la independència, les repúbliques bàltiques varen voler posar-se un paraigües militar davant la potentíssima Rússia, i demanaren l’ingrés. Com ho feren Polònia, Hongria o Bulgària. A Romania, sense anar més lluny, és l’únic lloc del món on he pogut veure la bandera de la NATO... als centres educatius (al costat de la romanesa i l’europea). Tothom vol un paraigüa militar davant l’antiga potència dominant. No ens ha de sorprendre, doncs, que Ucraïna també el vulgui. Però, a hores d’ara, no compta realment amb independència suficient com per aconseguir-lo.

No fa falta dir que, per raons clarament geopolítiques, la Xina dona suport a Rússia, com ho fa l’Iran. I els Estats Units no tenen cap interès a veure’s embrancats en cap conflicte incert a l’Est d’Europa. Mentrestant, la Unió Europea (far per als que es revoltaren a Maidan, durant la Revolució Taronja) continua sense saber què fer, en part per la pròpia feblesa, en part per la seua divisió inconfessable, en part per la dependència en molts aspectes de Rússia, en part per respecte aporuguit envers la Xina, en part per...