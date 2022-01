Nemesia y los bocazas

u Las redes están llenas de bocazas. Gente que a partir de un titular se monta su propia historia y la comenta en público sin reparar en el daño que sus palabras pueden causar a personas que sufren. Nemesia, la anciana de 89 años con alzhéimer desalojada en Santa Eulària, no está abandonada ni necesita entrar en una residencia, como especulan gratuitamente algunos ociosos, porque tiene una familia que la quiere y un hijo extraordinario, Antonio, que, a diferencia de lo que harían tantos otros, ha renunciado a su trabajo y ha hipotecado su propia vida para cuidarla día y noche. Ningún extraño la va a tratar mejor y menos en esos centros donde tan a menudo, y por la falta de personal, se deja durante horas aparcados a los ancianos cual vegetales. Tampoco la han echado de su hogar desde hace medio siglo por morosa, sino porque el juez o jueza ha estimado la «necesidad» aducida por los actuales propietarios antes que los graves riesgos que entraña la mudanza para una mujer tan enferma como ella, en una sentencia que será ajustada a la ley pero que es también cruel e inhumana y que coloca el derecho a la propiedad por encima del derecho a la salud. Nemesia y Antonio no han esperado a la humillación del lanzamiento en su barrio de siempre. Ya están en Córdoba, lejos de hijas y nietas, y desde aquí yo solo puedo expresar mi admiración por una familia que ha luchado hasta el fin por el bienestar de la abuela y desear que el viaje a un entorno extraño ahora para ella no agrave aún más su deterioro físico y mental, como con razón temen. Sería otro crimen más.