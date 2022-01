Sa Penya, la llaga permanente

Mi cuenta de correo recibe con triste cadencia el mismo correo desde hace demasiado tiempo: la denuncia de una pareja que vive en sa Penya. Siempre la misma historia: impune venta de drogas, amenazas, pedradas y delincuencia día y de noche. No me puedo ni imaginar cómo pueden aguantar. Tampoco cómo es posible que en 2022 tengamos que asistir impotentes a una degradación de tal magnitud, a un uso tan gratuito de la libertad para hacer y deshacer en un barrio tan maravilloso y emblemático como sa Penya. Diría lo mismo si esto pasara en es Pratet, donde resido, en Can Bonet, Ca n’Escandell, l’Eixample o Cala de Bou. Me da igual. Es inadmisible, humillante. Me resistía a escribir sobre sa Penya. ¡Lo he hecho tantas veces! Pero precisamente por eso, porque nadie mueve un puñetero dedo, meto de nuevo el mío en esta llaga por la que nos desangramos como sociedad. Que tanto duele a quien quiere a esta ciudad, a esta isla. ¿A quién pagan estos delincuentes, qué poder tienen, cómo logran seguir haciendo lo que quieren al margen de la ley, de la sociedad? Y mientras tanto, cada tarde, cada noche se repite la triste procesión de sombras hacia sus calles en busca de su dosis diaria. Tal vez la última. ¿A quién le importa? A los camellos que viven de la muerte nada, desde luego.