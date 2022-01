Roba interior de qualitat

El secret de l’èxit, a Madrid es tot un fenomen sociològic, d’Isabel Ayuso de Perón» -em diu el meu amic Julián Muñoz de Togores que viu a la capital- «s’explica per la qualitat de la seva roba interior «. Roba que segons fons dignes de crèdit és d’una bellesa excelsa. Excelsa i cara, a l’altura de les circumstàncies polítiques. I així sense dubta és atès que el meu amic madrileny és persona documentada al voltant del que realment passa a la capital d’un país encara anomenat Espanya, demà ves a saber, ves a saber. I un servidor humidíssim ciutadà del Vaticà s’ho creu. Però no és necessari esbrinar íntimament quina mena de roba interior porta la senyora en qüestió, n’hi hi ha a prou en mirar-la a la cara, a la seva expressió, la seva mirada, l’intel·ligent joc dels ulls que sempre ballen, la intencionalitat entre pícara i provocadora que exhibeix a tot hora, permet parlar d’una roba interior excel·lent, que sempre, en qualsevol circumstància, té la seva rellevància, la seva importància i la seductora presidenta de la Comunitat de Madrid -aviat a la Moncloa?- ho sap a la perfecció, n’és conscient, ho explota amb habilitat. Ara al fil de la informació de José Miguel E. Romero, corresponsal a Fitur vol comprar-se una casa Ibiza i visitar l’illa dues vegades a l’any. Fastuós como diria Forges.