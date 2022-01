Playas en el recuerdo

El mundo es hervidero de playas que acogen toda clase de adoraciones y sacrificios de las pasiones humanas. Alcanzan en ellas la intensidad extrema de los altares a cielo abierto. Quizá porque logran reunir en sus orillas los dos escenarios, el del mar y la tierra, que mejor teatralizan en el encuadre de sus líneas espaciales −y temporales− al ser humano. O tal vez porque no hay panorámica de las acciones humanas más visible a los ojos de los dioses, que tanto gustan espiar desde la cúspide de las olas nuestra más íntima naturaleza y copiarla luego a lo grande.

Hay playas para ‘desamordazar’ los besos más arrebatadores de la historia del cine, como el rodado en ‘De aquí a la eternidad’, donde la boca de Burt Lancaster cae en picado herida de vértigo sobre los labios de una irresistible Deborah Kerr tumbada en la orilla, salpicada de arena y espuma.

Playas también las de Omaha y Utah en Normandía, alambradas de fauces sedientas de sangre del otro lado del Atlántico, aún más roja si cabe por haberse vertido sin más flujo guerrero que el del miedo atroz a la muerte.

Las hay, asimismo, firmadas por Sorolla, en las que media España hizo del mar su despensa de azules, a más de pescados.

O playas, como la de ‘El extranjero’ de Albert Camus, en que un sol implacable, desollador de sombras, deslumbra hasta tal punto a su protagonista que lo empuja a matar.

No olvidemos tampoco aquella playa irlandesa de ‘La hija de Ryan’, donde una simple sombrilla de damisela cayendo desde lo alto del acantilado a la orilla misma del mar, se nos figura el vuelo sedoso de una gaviota

Pero las playas −y calas− que quiero recordar con especial atención aquí, y ahora sí, por fin, son las de esta Ibiza nuestra, imperecedera en su costa. Desde estas evoco todas las demás, pues a estas alturas de mi vida solo en ellas concibo ya el encuentro, nunca fortuito, del mar con la tierra. Playas últimas porque fueron justo las primeras de mi juventud plena. Cierro el círculo lo mismo que la línea de este litoral se pliega sobre sí misma, al objeto de ser, precisamente, por siempre isla.

Sé que vuelvo en exceso, y me riñen, la vista atrás, desatendiendo el mandato de mirar solo al frente a fin de sujetar la melancolía. Mas no me convierto en sal como la esposa de Lot, sino en arena, materia última del tiempo y primera de nuestras fantasías. Me convierto justo en la arena de las mismísimas playas pitiusas, de tanto rebobinar una y otra vez los instantes tan felices que me brindaron.

De cada una de ellas atesoro un atracón de baños con toda clase de olas y calmas, pues también estas últimas alcanzan sus diferentes crestas de silencio en las muchas quietudes que guardan.

Playas y calas con nombres que por sí solos resuenan en mi interior como un diccionario entero de emociones. Guardo de ellas toda su luminosidad, su belleza sin límite, en ese creciente punto ciego de la retina que, con la edad, se esfuerza solo ya en recrear imágenes que fueron.