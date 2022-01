Yo también fui ‘kelly’

Pasé los años de estudiante de Periodismo en Madrid desempeñando los más diversos trabajos. Fui camarero, repartidor, pocero, vigilante en una piscina, celador en una clínica privada, me congelé alquilando tablas y trineos en una estación de esquí, me asé rellenando botes de cosméticos en una fábrica... Pero el más duro de todos fue el de camarera de pisos en una residencia de montaña, y digo ‘camarera’ porque solo éramos dos chicos, dos jóvenes estudiantes, en una plantilla totalmente femenina. Cuando había cambio de turno de residentes hacíamos cientos de camas, una tras otra, doblando el lomo, moviéndolas para poder ajustar bien las sábanas y las mantas. Todas mis compañeras kellys, en especial las más veteranas, tenían problemas de espalda y las fajas, tirantes y bolsas de agua caliente estaban a la orden del día. Por eso cuando leí el primer esbozo de la ley de turismo que prepara el Govern balear en lo primero que me fijé es en la obligatoriedad de instalar camas móviles y elevables, porque varias décadas después ese trabajo sigue siendo casi insoportable y porque la sostenibilidad y la circularidad de las que tanto se habla no servirán de nada sin seguridad y justicia laboral.