Que con la retirada de los grupos diésel de la central térmica de Ibiza vayan a extraerse también 3,3 toneladas de amianto de las fachadas de la nave II. El proyecto que tramita Gas y Electricidad Generación de Endesa para su autoricación ambiental contempla la retirada de los motores más contaminantes de la central ibicenca, que se dieron ya de baja en 2019 y que no funcionan. Una torre de refrigeración de 15 metros de altura se derribará pero las naves en las que se encuentran estos equipos que serán desmantelados no se demolerán, con lo que el paisaje de la infraestructura de Endesa no variará demasiado.

Que el personal fijo discontinuo del sector del ocio nocturno en Ibiza, después de dos años con las discotecas y los bares de copas cerrados, hayan tenido que replantearse toda su vida y formarse para poder acceder a otros trabajos. Además, el precio astronómico de los alquileres en la isla es una traba más para seguir viviendo en Ibiza, como desean. Muchos han tenido que recurrir a la ayuda de sus familias.