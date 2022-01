Pacientes de cáncer y oncólogos

Ir al oncólogo no es como ir a cualquier otro especialista. La puerta de la consulta marca la frontera de un antes y un después: antes a menudo hay miedo, incertidumbre, angustia; después, puede haber alivio y alegría, o, por el contrario, desesperación. El oncólogo, la oncóloga, acompañan al paciente en esta montaña rusa jalonada de pruebas, tratamientos, operaciones y revisiones. De lágrimas, pesadillas, temores, vértigo. La relación entre una persona con cáncer y su oncólogo es como el salvavidas al que se aferra alguien que se está ahogando. El diagnóstico te obliga a aparcar de golpe tantas y tantas cosas importantes en tu vida para centrarte en la enfermedad, y es el principio de un largo camino, de años, en el que la confianza en el especialista que vigila tu evolución es fundamental. Tuve una oncóloga extraordinaria que lo primero que hacía era abrazar y besar a sus pacientes, les reconfortaba en su dolor y les animaba siempre con una sonrisa cargada de empatía. Su marcha dejó desolados a muchos de ellos. Ahora, Can Misses se ha quedado con la mitad de oncólogos, 2,5 de cuatro, por una reducción de jornada y una baja. Una malísima noticia para muchas familias a las que el cáncer ha desbaratado todos los planes y necesitan una mano a la que agarrarse, y en la que confiar, para no hundirse.