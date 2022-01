La finestra indiscreta

(A Antonio Gasset. In memoriam)

Fa anys, molts anys a una molt llunyana galàxia anomenada Catalunya, una colla de fervorosos, implacable de la cinematografia posà en òrbita un programa radiofònic d’informació i difusió del setè art endreçada a una comunitat que té del cinema com -o quasi- l’eix vertebral ,l’espina dorsal de la seva existència. I això vol dir fil per randa el cine per el cine, la vida per la vida, conceptes que al cap i a la fi signifiquen el mateix. I d’una forma literal. Naixia doncs el programa -cine i música- ‘La finestra indiscret’ indisimulat homenatge fervorós, emocional al mític autor de ‘Con la muerte en los talones’, ‘Rebeca?, ‘Vértigo Per exemple. I des de llavors ençà alegres com les flors en arribar la primavera continuen i al peu del canó la matinada del divendres al dissabte. Tot un rècord. Pocs programes es mantenen viu i en antena a Catalunya Radio contant amb l’inici de l’emissora de la Generalitat catalana. Durs i valents, aquest col·lectiu no han arriat la bandera i aferrats al màstil naveguen per les sempre procel·loses, difícils aigües de la radiofonia. Lògicament en dies d’ara mateix quests al·lots i al·lotes estan de festa, en festa, de celebració en celebració. Comprensible. Comprensible i humà.. Un humil servidor, poeta emèrit per la gràcia de Deu, faria el mateix punt per punt. El cinema és per sempre més el cinema. Des d’aquí, des de l’illa d’Ibiza i per extensió Formentera, una forta abraçada. I un petó.