Las restricciones no son para políticos

‘Nadie me dijo que la fiesta iba contra las normas, dice quien pone las normas’. Este era el zasca monumental en forma de titular sobre la foto de Boris Johnson con el que abría portada The Independent hace unos días. Se había conocido que el primer ministro británico, mientras exhortaba a los británicos en pleno confinamiento a encerrarse en casa, se montaba unas fiestas antológicas con otros miembros del Gobierno y del partido conservador. Y no en una discoteca o en un pub, puesto que los mantenía cerrados, sino en el mismísimo 10 de Downing Street, sede del gobierno. Recientemente, hemos sabido que el ministro francés de Educación, Jean-Michel Blanquer, cambiaba de un día para otro y con polémica el protocolo para la vuelta a clase en Francia tras las Navidades mientras disfrutaba de unas estupendas vacaciones en Ibiza. El marido de Ada Colau se apresuró a llevarse a sus hijos de fin de semana mientras la alcaldesa de Barcelona conminaba a los sufridos ciudadanos a no traspasar las fronteras del municipio. Y en una versión más ‘nostrada’, todos recordamos a la presidenta Francina Armengol tomando una copichuela en el bar Hat fuera del horario marcado por sus propias restricciones. Como diría el ministro francés: «Los políticos nos pasamos nuestras normas por el Arco del Triunfo».