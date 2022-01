Formidable publicidad

La revista Viajes National Geographic publica cada año, a través de la editorial RBA, una serie de calendarios con buenas fotografías de rincones del planeta que son especialmente atractivos. Este 2022 recién estrenado, uno de los calendarios se ha dedicado en exclusiva a Formentera, con espectaculares imágenes de algunos parajes de la isla, Punta Pedrera, el cap de Barbaria, la platja d’Illetes, un molino y el faro de la Mola, las platges de Llevant, l’Illa de Tramuntana, las praderas de posidonia, las Salinas, la monumental higuera de can Mestre, la costa de Mitjorn, etc. Ante tan apabullante espectáculo visual, no me extraña el comentario que hace mi quiosquero de prensa en Barcelona. Me dice que en pocos días le ha volado el calendario de marras y que ha tenido que pedir una nueva remesa que no le llega. A principios de enero, yo mismo he tenido problemas para conseguirlo.

Que sólo los nombres de nuestras islas –y con más motivo sus paisajes- son una publicidad que no precisa adjetivos y no falla es algo que en Ibiza y Formentera sabemos bien. Y más en este caso, cuando el calendario también se ha ofrecido por Internet con un texto que es una magnífica invitación para que nos visite el viajero. No es poca cosa tener todo el año, en casa, las imágenes de la isla. El caso es que, con el precioso calendario de Formentera colgado en la cocina, bien a la vista, me pregunto por qué no aprovechamos nosotros, desde dentro, las imágenes de Ibiza y Formentera que los demás utilizan desde fuera de manera tan efectiva. Es muy de agradecer que lo hagan, pero me digo que podríamos y deberíamos hacerlo nosotros. Motivos para ilustrarlos no nos faltan, playas, faros, islotes, torres de defensa, iglesias y casas rurales, Dalt Vila, yacimientos arqueológicos, folklore, fondos marinos… ¿No les parece que estos calendarios pitiusos tendrían que salir, urbi et orbi, de nuestras islas? ¡Agotaríamos existencias!