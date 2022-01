Que los consells de Ibiza y Formentera se enteraran por la prensa del contenido de la nueva ley turística, pese que afecta a sus competencias. Ni fueron consultados ni informados por el Govern, lo que ha provocado un gran malestar en las Pitiusas. Mariano Juan, vicepresidente del Consell de Ibiza ha sido especialmente crítico: «Tampoco me sorprende, porque llevan dos años sin consultar nada». Y desde Formentera, Alejandra Ferrer ha trasladado a la directora general de Turismo su queja por no haber sido informada de la ley. Es incomprensible la falta de sensibilidad del Ejecutivo de Francina Armengol hacia las Pitiusas. Los hoteleros de Ibiza y Formentera también han criticado esta ley, porque no afecta a todo el sector, sino especialmente a los hoteles.

Que Formentera haya decidido nada menos que triplicar la tasa de entrada de vehículos en verano, con lo que pasará de 1 euro a tres al día, con un mínimo de 15 euros. Lo que persiguen es que se restrinja aún más la entrada de vehículos a la isla.