Modos de lidiar la covid burocrática

Bajo la covid burocrática persistente las cosas pueden seguir funcionando algo, salvo que se tenga un problema, cosa habitual en el punto de encuentro entre las normas y la vida normal. Si uno tiene un problema de los solucionables por teléfono y además de suerte de que se lo cojan la tiene con el que se lo coge, a lo mejor se arregla. En cambio si es de los que no se solucionan fácilmente por teléfono va listo, pues después de que le den hora lo probable es que en la ventanilla surja algo imprevisto y vuelta a empezar. Mi hija menor me sugiere que vaya en plan persona muy mayor, pues todavía hay gente con corazón, pero aunque casi dé la edad, me cuesta. Ella, con dos hijos pequeños, va cargando con los dos y como los angelitos tienen una intensa vida exterior en cuanto los descarga y empiezan a moverse, entre aspavientos de ella para recobrar el control, suelen tomar en serio su problema.