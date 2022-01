A misa de doce

No he abandonado mi postura de agnosticismo respecto a la religión (cualquiera) pero es rigurosamente cierto que nos hemos acostumbrado a asistir en el mediodía que toca (cada quince días, si no hay alteraciones de calendario) a una ‘misa de doce’ en el campo del Formentera que hoy miércoles es más líder, si cabe, de su grupo en esa REFF tan rara como distante en kilómetros. Quién nos lo iba a decir en aquella asamblea donde elegimos a Tony Roig como presidente del club después de una temporada convulsa en todos los sentidos, que hoy estaríamos disfrutando de un estado de ánimo, más que optimista, cuando pensábamos (con cierta maledicencia) que con no bajar era más que suficiente. Pues miren por donde, con la humildad que nos caracteriza y a eso de ‘a la chita callando’ estamos al frente de la tabla y con ganas de ‘virgencita, virgencita que me quede como estoy’. Un grupo donde figuran los representantes de esa España vaciada, capitales de provincia donde todavía se estila aquello del casino de los potentados y donde tienen que apostar fuerte por su club. Otros, equipos de esas ciudades de más habitantes que turistas tenemos nosotros en verano, o esos filiales de algunos primeras que son escuela de promesas. Casi nada o casi mucho.

En todo esto habrá que darle una de jabón a quienes han gestionado el club. Lo digo, porque no hay nada más complicado que ser presidente de un club de fútbol modesto (como el nuestro) o presidente de una comunidad de propietarios en un barrio de medio pelo. Todas las protestas se canalizan hacia la misma persona. Si hay una gotera, llamar al cuarto tercera, aunque sean horas intempestivas. Si hay problemas deportivos o económicos las miradas de los aficionados se dirigen hacia el presidente. A veces se convierten en pañoladas de injusticia plena. Pues cuando el éxito está a las puertas o las cuentas cuadran también deberíamos dedicarles alguna palmadita de cariño para compensar tanta amargura. Dicen las malas lenguas, y los expertos también, que un club de provincias va bien cuando el presidente es un potentado de ‘casino y circulo recreativo’ con chequera dispuesta a cubrir las ‘bajas’ económicas. Seguramente. Yo me inclino a pensar que en nuestro caso la gestión ha sido óptima y que hay más de uno que está dispuesto a arrimar el hombro (como ha patentado Pedro Sánchez) y eso se trasmite a la plantilla que juega más y mejor. Este domingo no, pero el próximo todos a esa misa de doce.