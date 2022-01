Del verde pino al gris cemento

Uno de los regalos de volar (en avión, no sean mal pensados) es que te permite disfrutar de unas vistas únicas de estas dos joyas de islas en las que tenemos la suerte de vivir. Ese azul del mar, ese verde pino, ese gris cemento... La imparable urbanización de la isla provoca desde hace décadas que perdamos para siempre espacios únicos, activos naturales de los que por otra parte vivimos (a ver si los turistas van a venir a vernos el careto...) y que ya no podrán disfrutar las generaciones futuras. Desde el aire, Ibiza aparece moteada por miles de viviendas, cuesta encontrar espacios vírgenes. Para empeorar esta estampa, las terroríficas ‘heridas’ de las canteras me recuerdan a monstruos que devoran su entorno con una avidez brutal, sin piedad. Así, es normal que la isla haya doblado su valor catastral en 15 años, alcanzando los 11.438 millones de euros. Con los de Formentera, tenemos los valores catastrales más elevados de Balears. Pero no es una buena noticia. Más bien resulta una victoria pírrica, con un coste inasumible para todos. Hay que preguntarse qué cuesta mantener la naturaleza. Si tiene precio disfrutar de ella o si podremos vivir sin ella. La respuesta es un rotundo no. Y cuando nos demos cuenta de este craso error será demasiado tarde...