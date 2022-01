Vampirizar la marca Ibiza

Mañana comienza en Madrid una nueva edición de Fitur y, con ella, el consiguiente desfile de novedades, propuestas institucionales y productos turísticos, en los que, como todos los años, encontraremos de todo: noticias muy positivas para la isla y otras que no lo serán tanto, aunque quienes las promuevan nos las vendan como gemas deslumbrantes que nos elevarán a un nuevo estadio de bienestar.

Como anticipo de lo primero, tenemos el anuncio del Consell Insular de que, por fin, se va a musealizar el poblado fenicio de sa Caleta, que de entre los bienes ibicencos terrestres declarados Patrimonio de la Humanidad es, con diferencia, el más maltratado. Los trabajos incluirán la creación del prometido centro de interpretación en los barracones militares que se recuperaron en 2017 y que hasta la fecha solo han servido de lienzo en blanco para los grafiteros.

Se desenterrará, además, una amplia superficie de yacimiento, que como mínimo doblará la extensión actual y se retirará la verja oxidada que actualmente lo custodia, pudiéndose hacer un recorrido por las calles de la urbe más antigua de Ibiza. Está previsto también instalar la reproducción a escala real de una casa fenicia, una zona didáctica para escolares, la integración de las baterías militares en el área de visita y el vallado de todo el recinto.

Aunque el proyecto aún tardará año y medio en ver la luz, ya se están valorando las ofertas presentadas por cuatro empresas especializadas en musealización de espacios históricos y, según la conselleria de Cultura, se han solventado las trabas burocráticas que frenaban la culminación del proyecto. Esperemos que se ejecute sin más contratiempos e Ibiza sume este nuevo producto cultural al catálogo de enclaves que identifican y ponen en valor nuestra historia y patrimonio.

La otra cara de la moneda la tenemos en la forma en que se ha anunciado la apertura, para el próximo abril, del hotel de lujo de Vara de Rey que ocupa el solar donde antaño se ubicaba el Cine Serra y que un amigo arquitecto define como lo más parecido a un edificio de viviendas de protección oficial que puede construirse hoy en día, por su concepto de integración con el resto de edificios que envuelven la plaza y el escaso atractivo de su diseño.

El inmueble, cómo no, pertenece a otro fondo de inversión extranjero, se llamará The Standard, tendrá 67 habitaciones a 550 euros la noche en temporada alta y lo regentará una multinacional con sede en Londres. Otro cinco estrellas más en esta isla saturada de lujo, que además nos lo están vendiendo como un alojamiento que «celebra el resurgimiento de la energía que originalmente atrajo a tantos a Ibiza y el rejuvenecimiento del flower power con un ambiente elegante de los años 60».

Lo que hay que oír; como si el espíritu libre del flower power lo fuera a resucitar un hotel de cinco estrellas. La multiculturalidad y la mezcla de payeses, hippies, aristócratas y trotamundos que puso a Ibiza en el mapamundi del turismo en los setenta y ochenta por su insólito ambiente y mestizaje no tiene la más remota relación con el sector del lujo. Basta con andar unos pasos hasta el cercano Montesol para fijarse en la atmósfera de su terraza actual y compararla con aquellos tiempos en que toda Ibiza, con independencia de la condición económica, social o intelectual de cada cual, se apostaba en ella.

Lamentablemente, cada nueva compañía extranjera que desembarca describe su producto como la quinta esencia del ibicenquismo, cuando en realidad lo que hacen es vampirizar la imagen de Ibiza, desnaturalizándola y degradándola cada vez más. Otro ejemplo contundente lo encontramos en la costa de Portinatx, donde aguarda el último premio Formigó, recientemente concedido por el GEN, que es el galardón más peyorativo que se otorga en la isla. La formación ecologista ibicenca, que se ha ganado a pulso el prestigio por su trayectoria, coherencia e independencia de los poderes económicos, ha subrayado precisamente el cinismo de esta multinacional al disfrazar lo que consideran un atentado ecológico de primera magnitud como el summum de la sostenibilidad, el equilibrio ecológico y la comunión con la naturaleza ibicenca y la idiosincrasia pitiusa.

En estos términos se expresan a menudo compañías extranjeras que no tienen ninguna relación previa con la isla y cuyos beneficios vuelan a otras latitudes en cuanto concluye la temporada. Según va pasando el tiempo, cada vez tenemos más claro que en Ibiza ocurre algo que hace veinte años no podíamos imaginar: esta parte del lujo, no todo, impulsa la vulgarización de Ibiza y manosea de forma impertinente y erosiva nuestra marca. Quizá esta visión de Ibiza acabe resultando repulsiva para el auténtico segmento del lujo, más vinculado a la cultura, el arte y el talento, en vez de a la exhibición obscena y cutre del dinero.

