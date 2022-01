Nemesia, Agustín y tantos otros

Hemos perdido la cuenta de cuántos hoteles de lujo se abren en Ibiza cada año. Esta isla paradigma de la ostentación, donde te puedes gastar una fortuna en un día, donde tienes todo tipo de ofertas para tirar dinero a espuertas, expulsa a sus residentes con menos posibles y menos fortuna, que no pueden pagar los astronómicos precios que piden por una vivienda. Esta semana hemos conocido la desgracia de Nemesia Martínez, una anciana de 89 años con alzhéimer que no puede andar ni salir de casa, pero que en unos días será desalojada del piso de Santa Eulària en el que vive desde hace más de cincuenta años. Posiblemente la decisión que ha tomado el juez sea justa, al devolver el piso a sus propietarios, que alegan que lo necesitan. Pero al mismo tiempo no lo es, porque no es justo que una mujer enferma, de esa edad, deba empezar de nuevo en otro lugar, enfrentarse a un traslado a Córdoba (su lugar de origen) junto al hijo que la ha cuidado durante los últimos años. Antes fue Agustín Crespo, de 69 años, que no pudo seguir pagando el alquiler y tuvo que dejar la isla porque aquí no encontró nada ajustado a sus posibilidades. Cuántos otros casos similares no conocemos, cuántas nemesias y agustines no han conseguido ni siquiera que su exilio forzado merezca unos minutos de indignación ciudadana.