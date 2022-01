Los 104 olvidados de Francina

Imaginen que hace 50 años un avión se hubiera estrellado en la Serra de Tramontana. Imaginen que allí, en un rincón entre el Puig Major y el de Massanella, hubieran fallecido 104 personas. Ningún superviviente. Imaginen que con motivo del 50 aniversario del dramático accidente se organizan varios actos para recordar a las víctimas. Imagínense ahora que a ninguno de esos actos, repartidos en tres días diferentes, acudiera la presidenta del Govern. No son capaces, ¿verdad? Es tan difícil de entender que Francina Armengol no estuviera en ninguno de los actos convocados el fin de semana pasado en memoria de los fallecidos en ses Roques Altes que parece ciencia ficción. La presidenta zanjó el tema con un tuit. Con menos de 50 palabras. No es que sólo hubiera un acto. O que todos se concentraran en un único día. No. Lo hubo el viernes (al que, por cierto, no fue ningún representante de Vila), el sábado y el domingo. Tres días. Y dos de ellos con la agenda vacía, según la web del Govern balear. Me pregunto, insisto, si Armengol hubiera sido capaz de no hacer acto de presencia en ninguno de ellos si el accidente, en vez de en Ibiza, se hubiera producido en Mallorca.