V&C: LA SOMBRA DE LA SOSPECHA

No ganamos últimamente para sobresaltos. Si unas semanas atrás despertábamos con la noticia de que las nuevas dependencias de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Santa Eulària se ubicarán en un local por el que el Consistorio viene pagando desde hace un año alquiler a la familia del primer teniente de alcalde, Miguel Tur, y que a día de hoy continúa vacío, estos días nos sacude una supuesta irregularidad en la gestión de los trámites de un hospital en Jesús, caso en el que se verían implicados tanto el anterior alcalde y hoy presidente del Consell Insular, Vicent Marí, como la actual edil, Carmen Ferrer (V&C).

No podíamos la ciudadanía esperar menos que, haciendo honor a las siglas de su partido, se vieran ambos implicados en algún que otro caso de dudosa legalidad, que no sería más que otra muestra de un modus operandi que no es nuevo, sino que viene caracterizando al PP y a muchos de sus dirigentes desde antaño.

Solo el tiempo tiene la capacidad de colocar a cada uno en el lugar que le corresponde, y a nosotros los ciudadanos no nos queda más que confiar en el buen hacer de la justicia. Aún así, nos invade la idea de que la calidad de sospechoso/a supone un lastre difícil de digerir para cualquier afectado y sin duda inolvidable para toda la sociedad, sea cual sea la resolución del caso. Y aunque la palabra transparencia forme parte del discurso habitual de ambos, curioso es que exista solo en su vocabulario y no forme parte de su operativa ni de su gestión. ¿Por qué sino en la reciente reunión de portavoces, solicitada por nuestro grupo municipal PSOE para tratar la querella contra el Ayuntamiento por la gestión del expediente del citado hospital en Jesús, no explicó la alcaldesa el porqué de dicha demanda, derivando la atención a si el demandante era o no persona interesada y escudándose en que no disponía todavía del documento? Esa actitud de escurrir el bulto y salirse por la tangente ante las peticiones de información dice mucho de quien la ejerce y es en ustedes, los que gobiernan el municipio de Santa Eulària, una constante en la que muestran una especial habilidad. Sus argumentos, señoras y señores elegidos del PP, no convencen, ni antes, ni ahora ni nunca.

En el mismo orden de cosas, cabe preguntarse qué apelativo usaríamos para calificar la ausencia de iniciativa y de acción ante una necesidad acuciante, en un momento determinado, de un colectivo de vecinos. Y es que al requerir información sobre las actuaciones llevadas a cabo por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento durante los días que duró el desalojo del Club Punta Arabí, la respuesta que recibimos la oposición fue que estuvieron abiertos a solicitudes y que no habían recibido ninguna. Ahora, díganme ustedes, ¿es eso pasividad, desidia o ambas? En cualquier caso, estaremos de acuerdo en que se trata de un nuevo caso de no asunción de responsabilidad.

El río suena, y mucho, en Santa Eulària y en toda la isla. Y no solo por el agua que lleva, que lejos de ser limpia, acumula día a día, año a año, desechos en suspensión y material disuelto maloliente y putrefacto que hiere nuestro sentido y sensibilidad. Estamos gobernados en el municipio y en el Consell por quienes viven instalados en una ficción de éxito político, en una realidad paralela, ciegos a los problemas de la ciudadanía y, por supuesto, sin intención alguna de afrontarlos, no digamos ya de resolverlos. ¿Por qué han pasado si no de ser Los intocables a estar En la cuerda floja? ¿Mostrarán ahora la capacidad, la iniciativa y la firme decisión de dar a la ciudadanía una explicación clara y convincente?

La honestidad y la dignidad de las personas nunca fue de la mano de las sombras de la duda ni de la sospecha, y este feliz matrimonio político V&C se halla ensombrecido por ambas. Reivindiquemos, pues, la verdad, reclamando las palabras que la nombran y haciendo que nuestros gestos le hagan honor y sean consecuentes con ella.

Demos esperanzados la bienvenida a El año de las luces, sabiendo que Lo mejor está por llegar.