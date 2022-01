Atacs contra la nostra llengua

És evident que a les Illes Balears existeix un conflicte lingüístic cada cop més greu. Un conflicte, emperò, atiat per l’espanyolisme, en la seua creuada en contra de la nostra llengua i cultura des d’antic. I, com sempre, tot i que solen acusar els defensor de la nostra identitat de ‘catalanistes’, curiosament són ells els qui s’emmirallen en Catalunya. Els exemples més clars són que Societat Civil Balear va aparèixer com a còpia de Societat Civil Catalana i, més recentment, que el suposat sindicat PLIS Educación (en bon castellà!) hagi decidit d’interposar un contenciós-administratiu contra la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears per a exigir l’aplicació d’una sentència que afecta Catalunya. I, un cop més, no fan altra cosa que el ridícul, perquè a ca nostra, malauradament, no hi ha cap model d’immersió lingüística —i dubt molt que el model català ho sigui—, sinó un decret de mínims, que garanteix tan sols un 50 % de l’ensenyament en la nostra llengua.

Sap greu, però, haver de dir a tots els senyors de Societat Civil Balear, PLIS Educación, Mos movem i la Fundació Jaume III —en el fons són els mateixos de sempre, però amb diferents noms— que als territoris de parla catalana no s’aplica enlloc la immersió lingüística com a tal, sinó que, en alguns indrets, s’aplica el sistema de conjunció lingüística, és a dir, que es fan les classes en la llengua del territori, ben igual que a Madrid, on fan les classes exclusivament en castellà, excepte les llengües estrangeres. Tot i així, si hom volgués fer una immersió lingüística en català no ho podria fer del tot, car arreu de la catalanofonia el castellà és present en la societat, en major o menor mesura. A les Illes Balears tenim un model d’ensenyament que prioritza la llengua catalana com a idioma de cohesió, no perquè ningú vulgui negar als infants l’aprenentatge del castellà, sinó perquè és la llengua pròpia de la comunitat —poden consultar l’Estatut d’autonomia— i, alhora, és una llengua minoritzada. Quants de canals de televisió podem veure en català? Quants de films podem veure doblats o subtitulats en català a les sales de cinema? I a Netflix? Quantes sentències fa el TSJIB en català? Fins i tot alguns dels representats polítics d’aquesta terra viuen d’esquenes al català! En canvi, tots saben la llengua de Cervantes, que té una presència social ben forta. Totes aquestes entitats que critiquen l’escola en català ho fan, teòricament, per a defensar el dret de les famílies castellanoparlants d’escolaritzar els fills en castellà. La realitat, emperò, és que quan José Ramón Bauzá va atacar el model d’escola en català, que durant anys s’ha aplicat amb o menys encert, segons cada centre, la societat illenca s’hi va negar rotundament. Per què? Perquè tenir la llengua catalana com a llengua vehicular a les escoles —bàsicament a les classes, perquè al pati impera el castellà— permet que tots els infants de les illes Balears i Pitiusas puguin aprendre la llengua pròpia d’aquest país, més enllà de l’idioma matern, la qual cosa garanteix la cohesió de tota la societat i la igualtat d’oportunitats, atès que si hom vol viure en aquesta terra ha de ser competent en totes dues llengües. Endemés, s’ha demostrat que la llengua catalana és una eina d’ascens social, és a dir, obre oportunitats noves a tothom. Tanmateix, tots els qui critiquen l’escola en català rere una suposada ‘llibertat d’elecció’ són els mateixos que critiquen qualsevol mesura política en defensa de la nostra llengua, perquè l’objectiu no és que els seus fills puguin aprendre el castellà —un idioma que dominen tots els ciutadans de les Illes Balears sense excepcions, les dades són clares—, sinó que visquin d’esquenes a la llengua pròpia del nostre país. Ras i curt, volen negar als infants una oportunitat i, pitjor encara, volen fer del català una llengua prescindible. És ben hora d’obrir els ulls i de plantar cara a tota aquesta gent i al seu discurs d’odi.