La siguiente dosis, por favor

Mi tía tiene 87 años y ya se ha vacunado tres veces. No hubo que presionarla. En ningún momento puso reparos, sólo el brazo para que la inmunizaran cuanto antes. Está convencida de que hay que hacerlo, por ella y por los demás. Cuando me vacunaban de pequeño, ella y mi madre celebraban cada pinchazo como si el Madrid acabara de ganar la Copa de Europa, otra vez. Vacunarse era estar a salvo de la muerte o de quedar tullido. En la calle era habitual ver a gente con el rostro arrasado por la viruela o el sarampión, o con serias taras debido a la polio. El niño está salvado, decían. La ciencia doblegaba a la salvaje naturaleza. Viva la ciencia. Mi abuela también se entusiasmaba cada vez que me vacunaban, como cuando Amancio regateaba o Pirri marcaba un gol de falta. Ya hubiera querido ella un remedio tan eficaz cuando en 1919 la gripe española se llevó a dos de sus hermanos. También le encantaba el tenis. Era muy fan de Orantes, pero dudo que lo hubiera sido de Novak Djokovic. Es más, seguro que, con el temperamento que tenía, le habría arreado un raquetazo tras lo sucedido en Australia. Mi tía, igual. No entiende a los negacionistas. Hoy, en cuanto me inyecten la siguiente dosis, la llamaré para contárselo y para sentir su alegría.