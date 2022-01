Pandemia descontrolada

Al escuchar las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que teníamos que aprender a convivir con el virus, tuve la convicción de que abandonaba la población a su suerte. La falta de un plan nacional para la pandemia, así como la inexistencia de un comité de expertos que asesore en todas las decisiones (inmunólogos, virólogos, epidemiólogos, urgenciólogos, etc.), nos aboca a un descontrol total y a ser directamente el país con más contagiados de Europa. Y esto sin tener en cuenta los no diagnosticados, que son muchísimos. Lo explico.

El primer bastión en el control de la pandemia es Atención Primaria, y está desbordada. Los motivos son la falta de previsión, la cantidad de sanitarios afectados y las bajas laborales que sólo puede gestionar Primaria, entre otros. Todo esto debería haberse previsto y reforzado, tal como se reiteró en numerosas ocasiones por parte de sindicatos profesionales, sanitarios, sociedades médicas y partidos políticos.

Esto conlleva que no se atienda convenientemente a los pacientes covid quienes, cabe recordar, se autodiagnostican, se autoconfinan y hacen la labor de rastreadores. Y lo que es peor, se demoran o se dejan de diagnosticar patologías no covid, que en muchas ocasiones son más graves que la misma pandemia. ¿Cuántas muertes evitables tenemos que asumir a causa de la ineficacia de nuestro Gobierno?

Los hospitales, inexorablemente, también se van a colapsar. Actualmente, la mayor presión está a nivel de ingresados en planta, pero empieza a haber problemas en intensivos. Recordemos que a pesar de la vacunación masiva y la menor letalidad de la variante ómicron, dado el aumento exponencial de contagios y la vulnerabilidad de los no vacunados y los pacientes con factor de riesgo, las UVIS también tendrán problemas. Todo ello conlleva retraso o anulación de visitas y cirugías programadas, lo cual genera también retraso en diagnóstico y tratamiento de patologías no covid. ¿Cuántas muertes evitables tenemos que asumir a causa de la ineficacia de nuestro Gobierno?

No olvidemos que, mientras otros países europeos sí están tomando medidas eficaces en el control de la pandemia, en España solo se ha implantado una pequeña reducción de aforos y mascarilla en exteriores, las dos de escasa eficacia. Pero claro, en nuestro país no existe plan nacional para la pandemia, ni asesores altamente cualificados, y no se toman medidas eficaces para el control de la pandemia.

Recordemos asimismo que países como Estados Unidos, con un nivel de vacunación muy inferior al nuestro, disponen de antivirales eficaces para prevenir el agravamiento en pacientes de riesgo, y asesores científicos reconocidos.

Podemos seguir recordando muertes evitables hasta el infinito por la mala gestión del Gobierno.

No quiero finalizar sin comentar la vuelta a los colegios, tampoco se han tomado medidas eficaces, se sigue recurriendo a la ventilación abriendo ventanas, cuando tendría que haber en todas las aulas medidores de CO2, filtros adecuados y sistemas de ventilación alternativos, asimismo se tendrían que realizar a todos los alumnos test de antígenos continuados.

Lo de suspender la clase a partir de cinco contagiados, debo decir y creo que estará de acuerdo toda la comunidad científica que, si hay cinco, toda la clase estará afectada, y se lo van a llevar a su casa.

En definitiva, un descontrol que, además de situar España como el país con más contagios de Europa, ha causado y sigue causando demasiados perjuicios a nuestra sociedad.

Luis Conill Madriá | Presidente de la Comisión de Sanidad del PP