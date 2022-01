La normal anormalidad

Día 13 miércoles del año III del Covid 19. Formentera va superando su record de contagiados días tras día; las luces de alarma siguen disparándose mientras entre sus ciudadanos reina una sensación de aparente normalidad. En las calles unos usan mascarilla, otros no (es verdad que son los menos), el saludo a distancia se ha instalado para quedarse, así un largo etcétera de actitudes que nos aproximan a épocas pretéritas donde covid era una palabra desconocida, de la que ni se sabía, ni se esperaba. Por normalidad, dentro de la anormalidad que vivimos ha regresado de ‘sus’ vacaciones nuestro extrañado semáforo para regular el paso por la carretera principal mientras se hacen los trabajos del tercer cable de la línea eléctrica. No obstante, hemos entrado en fase 3 y eso nos supone una serie de normas, añadidas a las del sentido común, que deben existir, aunque muchos las desconozcan. Medidas cautelares que vienen a poner en dificultad las relaciones personales. En grandes colectividades, léase conurbaciones urbanas donde casi nadie se conoce o no se relacionan habitualmente, su aplicación es anónima en la mayoría de los casos. Aquí y en época donde estamos solos, o somos muy pocos, y casi todos conocidos, su rigurosa aplicación conlleva una alteración de la convivencia, mas o menos educada. No de forma general, pero sí sobre las conductas basadas en posiciones radicales en contra de la conveniencia de la vacunación contra el covid. La evidencia científica de que vacunarse disminuye la gravedad de las consecuencias sanitarias del virus, incluso de la potencialidad de contagio. Contrasta con la posición irreductible de quienes niegan la mayor y mantienen posturas maximalistas en defensa de posiciones filosóficas sobre la prevalencia de la libertad individual frente a normas colectivas.

Eso crea situaciones de conflicto en la aplicación estricta de esas medidas. Todos sabemos que hay una parte de la educación cívica que algunos no pudieron o no quisieron estudiar. La solicitud del ‘pasaporte de vacunación’ para acceder a establecimientos públicos de toda índole, supone una alteración de la normalidad, incluso dentro de la anormalidad covid. La responsabilidad de su aplicación recae sobre el propietario o los profesionales de los establecimientos y eso conlleva situaciones de tirantez con aquellos que aplican la teoría de ‘esto no va conmigo’. Algunos, esos, deberían suprimir de sus usos y costumbres la tentación de ir a restaurantes o bares hasta que se supriman las medidas (por aquello de mantener tus principios inalterables). Si es así hazlo por favor. Deja la birra para después.