De esta pandemia no saldremos mejores, pero quizás sí un poco más preparados para los contratiempos. Hemos hecho un doctorado en planes desbaratados en un segundo. Más bien en quince minutos, exactamente el tiempo que se toman los test de antígenos para dar su veredicto. Este año no han sido el muñeco bailarín, el perro que canta ni el mono que toca la batería los artefactos más buscados. Los que han provocado las búsquedas más desesperadas, el vía crucis de farmacia en farmacia, han sido esos pequeños rastreadores de virus. Si había síntomas, las dos rayitas confirmaban la sospecha. Para los asintomáticos, la cara de perplejidad estaba asegurada. ¡Pero si me encuentro perfectamente! Y así se quedaron tantas citas navideñas: con los turrones sin compartir, las sillas vacías y los ‘takeaway’ improvisados. ¿Venís a buscar una docena de canelones? ¿Un túper con escudella? ¿Y unos polvorones?

Siempre supimos que existían circunstancias imprevisibles que podían truncar los planes, pero nunca las habíamos compartido de un modo tan amplio. Estamos inmersos en un mar de imponderables. La resistencia abandona la épica para aplaudir la capacidad de improvisación. El reto es no desfallecer.