Covid: de ola en ola hasta el tsunami final

No sé si a los lectores les pasa lo mismo, pero yo estoy requeteharta de hablar de covid. No soy hipocondríaca, voy al médico de Pascuas a Ramos, no me gusta hablar de enfermedades y sé que vamos a morir todos. Por eso estos dos años de monotema me tienen hasta la coronilla, el moño y, sobre todo, hasta las narices. Pero aquí seguimos, casi dos años después de que nos tomáramos lo del murciélago y el pangolín a chirigota. ¿Recuerdan las bromitas que hacíamos todos? Hasta canciones salieron. Luego vinieron los cantautores peñazo, las cancioncillas infantiloides y el ‘Resistiré’ para animar a la gente que aún permanecía cuerda a lanzarse por los balcones. Después del confinamiento y la paranoia hemos llegado al momento actual, con cifras de contagios estratosféricas que ya comentamos sin despeinarnos porque con las vacunas estamos afrontando este tsunami con más tranquilidad. Excepto si eres un sanitario y estás al borde del ataque de nervios por la falta de medios y de personal que colapsa la Atención Primaria. Y eso que los políticos de esta nuestra comunidad alertaban ya antes de Navidad de lo que iba a pasar en enero, pero no han hecho ni el huevo por reforzar las consultas. Dos años y no han aprendido nada.