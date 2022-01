Terraplanistas del chuletón

Hace años aconsejé a un querido amigo, muy solicitado entonces por medios nacionales, que grabara sus entrevistas. No porque fueran a mentir, sino porque un tijeretazo bien, o mal, puesto te puede hacer quedar como un cretino. Y poco importa que la mayoría sean honestos si uno te caricaturiza con éxito para la posteridad. A las redes les pone la carnaza. Si encima el corte y confección le da la oportunidad al periodista mercenario de alegrarles el día a sus patrones, tenemos a Garzón, que ha «ofendido gravemente» la reputación y el «orgullo» español con sus declaraciones a The Guardian. Y sin embargo, se mueve. No entiendo el escándalo por las palabras del ministro cuando, aun con la manipulación del establishment, que España exporta (también y mucha) carne de mala calidad de animales maltratados es una verdad de Perogrullo. Como lo es que esos centros de tortura que contaminan agua, tierra y cielos que son las macrogranjas llevan años desplazando y hundiendo a la ganadería extensiva, y que la mayoría de consumidores han optado por adquirir la carne barata de estos monstruos antes que moderar su ingesta. A Garzón no se le puede reprochar que diga en alto lo que todos sabemos, que nuestra forma de vida, nuestros chuletones de oferta, nuestro turismo masivo, coches hasta para el gimnasio, gasto energético... son medioambientalmente insostenibles. Sólo que su ministerio se haya erigido en la folclórica del Gobierno. Mucho espectáculo y mínima gestión.