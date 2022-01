Necesitamos un reseteo

Durante las pasadas fiestas me he sometido a media docena de test de antígenos en casa. No exagero. Al principio me parecía la prueba más sencilla del mundo y las últimas veces casi no he podido soportarlas por el creciente repelús que me produce el contacto del bastoncillo con mis fosas nasales. Todo ello sin tener un síntoma; por pura precaución, para estar lo más seguro posible de no contagiar a la familia, especialmente a los mayores y personas de riesgo. Es lo mismo que ha hecho media Ibiza y media España, a tenor de la escasez de test durante las fiestas navideñas. Tiene narices, por cierto, que con lo que ha llovido en el último año y medio, se hayan vuelto a agotar los suministros, a pesar de que desde el gobierno se nos ha alentado a hacérnoslos.

Y tras cada test realizado, mientras se iluminaba una única raya roja, la creciente sensación de estar haciendo el canelo y contribuyendo, con esta modesta aportación, a la riada de millones que inunda las arcas de las empresas farmacéuticas. A los fabricantes de test de antígenos, vacunas, mascarillas, gel hidroalcohólico, etcétera, sí que les ha tocado el gordo de Navidad y, mientras perdure este desasosiego colectivo, el dinero seguirá llegando a paladas. Los precios de las pruebas caseras han oscilado a lo loco como si esto fuera la bolsa, mientras que, en otros países, como Alemania o Portugal, son testimoniales. Total, que nos hemos hecho test a diestro y siniestro a pesar de que su resultado, según parece, solo es verdaderamente fiable cuando arroja un resultado positivo. Los falsos negativos, de hecho, son la tónica habitual cuando aún no hay síntomas y, sin embargo, proporcionan una falsa sensación de seguridad. A ella, como a un clavo ardiendo, se ha aferrado media población, pues ha proporcionado una coartada moral para celebrar las fiestas en familia, a pesar de la ola disparada de contagios. Hemos estado rodeados de virus por todas partes y muchos lo han acabado cogiendo. Al menos, la nueva cepa, si uno está convenientemente vacunado, ataca al cuerpo de forma menos virulenta. En todo caso, hemos celebrado Navidad, Año Nuevo y Reyes con la mascarilla colgando de la oreja entre sorbo y bocado, y al aire libre o con la casa inundada de corrientes por si las moscas, digan lo que digan los test. Total, que muchos han acabado con estornudos y secreciones por la exposición al frío y el consiguiente mar de dudas: ¿será covid o un simple constipado? Cita con el médico y prueba de antígenos negativa, «aunque mañana podría ser positiva». De nuevo, la tormenta de inseguridades que solo conduce a una conclusión: la única forma de estar seguro de no contagiarse es quedarse encerrado en casa, como en el confinamiento. En Ibiza, esta sensación de caos y aletoriedad también se ha propagado a la calle, donde, a pesar de estar obligado por decreto, la mitad de la gente se pasea sin mascarilla y nadie se la exige. Y en los bares y restaurantes, algo parecido. Lo mismo te piden el pasaporte covid cada vez que te levantas al baño que te ignoran por completo. El DNI, por cierto, no he visto reclamarlo una sola vez. Vamos, que puedes ir al restaurante con el pasaporte de tu primo y nadie se entera. ¿Y en terraza se pide o no hace falta? ¿Un porche cubierto y cerrado con cristaleras se considera terraza o interior? En fin, que el lío es monumental y la sensación de caos, absoluta. ¿Cómo es posible que haya que llevar mascarilla en pleno campo y en el interior de los restaurantes todo el mundo sin ella? La puntilla a esta situación rocambolesca, donde los protocolos directamente se toman a pitorreo, ha vuelto a ponerlo el sector del ocio. Una discoteca, reincidente, por cierto, volvió a celebrar el año nuevo a tope y con la gente bailando sin mascarillas, motivo por el que fue denunciada, y todo el que salió de fiesta por los bares de copas de la isla, se encontró con idéntico panorama en muchos establecimientos, que sin duda habrán sido un foco de contagios. En fin, que la confusión, los confinamientos por contacto directo y los contagios han sido tan protagonistas estas fiestas como el turrón y la salsa de Nadal. El vaivén de normas, los diferentes protocolos entre comunidades y el aluvión de noticias contradictorias han provocado que nadie se aclare. Según parece, hay covid para rato y nos estamos quedando sin paciencia y energía para afrontarlo con cierto orden. Como sociedad necesitamos un reseteo; muy especialmente las autoridades, que por acumulación de incoherencias siguen perdiendo autoridad a marchas forzadas. @xescuprats