llama la atención

Que Vila, pese a ser el municipio con más casos de covid, como es lógico por su población, sea, sin embargo, el municipio de Ibiza en el que menos se ha disparado la incidencia del virus durante las Navidades. No ha sido así en Sant Joan y Sant Antoni, los términos en los que más ha aumentado en las fiestas. Estos dos municipios son los únicos de la isla donde todavía no se vislumbra un descenso de los contagios. Vila sin embargo, sigue siendo el lugar de las Pitiusas con la incidencia más elevada, 2.400 casos por cada cien mil habitantes.

Que una sentencia del TSJB confirme que la empresa concesionaria del Hospital Can Misses, Gran Hospital Can Misses, congeló alimentos sin control. Una inspección en noviembre de 2017 detectó yogures caducados congelados y, aunque la empresa alegó que se conservaron antes de que venciera el plazo, no hay constancia de ello. El tribunal confirma por tanto la sanción que el Govern impuso en 2018 a la concesionaria y que la empresa llevó a los juzgados.