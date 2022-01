Velar por la infancia

Diez menores han sido liberadas de una red de explotación sexual y de tráfico de drogas en Madrid. En el 70% de los juicios por violencia sexual, la víctima es menor. El 31 de diciembre, una niña de tres años fue asesinada por su padre convirtiéndose en el último caso de violencia vicaria de 2021. La fiscalía pide prisión para un tuitero por difamar menores migrantes con ‘fake news’. Entre otras, consiguió viralizar las imágenes de una supuesta violación en Canet de Mar señalando como culpable a «un mena marroquí». El vídeo era de una agresión producida en China. Los bulos contra menores migrantes son una constante en las redes.

Niñas y niños agredidos, explotados, víctimas de múltiples violencias... Llega la noche de Reyes. Pedir un poco de magia para ellos produce hasta vergüenza. Porque no es un sueño de oro, incienso y mirra lo que necesitan, sino dosis ingentes de una realidad digna, pacífica y protectora. No, estas líneas no son para ellos, pero sí para cada uno de nosotros. Para que la indiferencia no anide en nuestro pensamiento. Para que seamos capaces de ver, de actuar, de cumplir con nuestra obligación de velar por los derechos de la infancia. Que nadie deshumanice nuestra mirada.