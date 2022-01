Hace unos días, el presidente del PP ibicenco, José Vicente Marí Bosó, se lamentaba -con razón- de una mala jugada que había perpetrado el partido ultraderechista de las tres letras. Habían sacado de contexto una frase de la portavoz de Bildu, manipulado su significado de manera torticera y después la habían publicado en redes sociales con una frase del estilo: ‘¡Bildu y PP van de la mano!’. Se quejaba el presidente de los populares ibicencos con una indignación que me recordó a la del policía francés que interpreta Claude Rains en ‘Casablanca’ que, tras cobrar su mordida en el bar de Rick, clama: «¡Qué vergüenza! ¡Aquí se juega!». Esta queja viene del mismo partido que lleva años calificando al actual gobierno de «aliado de los terroristas» y «cómplices de la ETA». Y mucho propósito de enmienda no tienen, porque esta misma semana el PP ibicenco se ha añadido con entusiasmo a una nueva campaña ultra, en este caso contra el ministro Garzón, a quien le han hecho lo mismo de lo que se quejaba Bosó: recortar una frase, sacarla de contexto y convertirla en munición política. La actitud de los populares me recuerda a esos niños que cuando ven que acosan a un compañero de clase que les cae mal, se ríen y jalean, sin saber que ellos serán los siguientes. Reírle las gracias a los matones siempre sale muy caro.