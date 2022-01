Mina ya es de la familia. Sobre el papel, quiero decir. Porque Mina es de la familia desde antes incluso de llegar a casa un 28 de julio de hace cuatro años. Es una más desde el momento en que la protectora me dijo que aquella husky de nueve neses que buscaba una familia se venía conmigo. Era una de nosotros ya en aquellas semanas de adaptación en las que sólo la veía para pasearla por Port des Torrent. Ella volvía a la que era su casa y yo, en coche, a la mía echándola de menos, deseando que ese periodo de acostumbrarnos la una a la otra antes de compartir vida acabara rápido. Hace unos días que Mina ha dejado de ser una cosa para ser una miembro de la familia, un ser «sintiente». Sobre el papel. Como si antes no se volviera loca de alegría al ver la mochila de las excursiones, llorara cuando otro perro no quiere jugar o se enfadara con las olas que le pasan por encima de las orejas. Me cuesta entender que alguien considere que Mina (como Blanc, Bilbo, Fito, Kira, Nala, Illa, Hort, Barley, Cala, Frida, Gari...) son objetos. Que no pasa nada si se les trata mal, se les tortura, no se les prestan los cuidados necesarios, se les abandona o, incluso, se les deja morir. Ahora que, para la ley, son uno más de la familia sólo falta que las penas para los desalmados que ejercen la crueldad con ellos sean condenas reales y no una broma.