L'Alcalde de Madrid, un miserable

Però cal tenir memòria per recordar, evocar coses, moltes coses. Per exemple una molt mediocre -i oportunista- alcaldessa de Madrid, Ana Botella, parella de José María Aznar i el seu grup municipal va anomenar fill predilecte de Madrid a Julio Iglesias. Sí, Julio Iglesias. Ara un altre alcalde mediocre i a més a més moralment miserable i vil ha declarat que la novel lista Almudena Grandes no era digna de tal distinció, no s’ho mereix. No s’ho mereix . Per raons polítiques, és clar. L’autora de ‘Te llamaré Viernes’ l’hem de situar dins l’àmbit de l’esquerra. Una opció política com qualsevol altra i per tant respetable. L’alcalde és i representa l’extrema dreta visceral i passional, aquella que no té límits, capaç de pactar amb la barbàrie d’un franquisme reciclat que no residual, que no residual. «Cuando veo que no se puede caer más bajo, que la política que practica algún político no puede ser más ruin aparece el alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular». Són paraules escrites i dites per la periodista Àngels Barceló als micròfons de la cadena Ser al programa ‘Hoy por Hoy’, que ella presenta i dirigeix. Paraules que defineixen a la perfecció una situació, un acte provocador. Almeida, més fastigós i repugnant no pot ser. El PP madrileny té un llenguatge canalla digne de Cayetana Álvarez de Toledo i la cosa, la violència anirà a més. La dreta aquesta no té remei.