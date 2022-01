De la estética de las mascarillas

Es curioso observar cómo utilizamos el adjetivo ‘estético’. O bien lo aplicamos en positivo y de forma indiscriminada, sin entrar en detalles, o bien nos sirve para minusvalorar todo lo superficial y prescindible. Solemos decir: «tal cosa es muy estética», porque, además, sin un adverbio que aumente su magnitud, la expresión quedaría pobre. Y también decimos: «tal cosa es un maquillaje, una solución cosmética», para referirnos a una medida que no pretende ir más allá del quedar bien, sin entrar a fondo en el problema. Es lo que han dicho varios expertos en relación al retorno del uso obligatorio de las mascarillas: «Es una medida estética». Es decir, inútil. La pobre estética lo tiene mal. O bien es un lugar común que no quiere decir nada o es casi un insulto. Convendría reivindicar el respeto hacia la palabra, la necesidad de utilizarla no como un adjetivo polivalente, sino como un nombre propio relacionado estrictamente con la belleza que, como todo el mundo sabe, es un concepto muy relativo y que tiene mucho que ver con el tiempo histórico. Dicho esto, también soy de los que pienso, como escribió José María Valverde en una pizarra de la UB, «nula aesthetica sine ethica; ergo, apaga y vámonos».