El último recuerdo personal que tengo de los Reyes Magos es el de la gran decepción. Yo debía tener 9 ó 10 años y en la carta pedí solo un regalo. Solo uno me interesaba: el barco pirata de los Clicks. Le tenía tantas ganas que incluso había dejado parte de mis clicks en una silla del salón de casa, que en mi imaginación eran una banda de piratas abandonados en una isla desierta y esperaban a que sus compinches fueran a rescatarlos. El barco era lo más del momento y ese debió de ser el problema. El dichoso galeón se agotó o sus Majestades no fueron capaces de encontrarlo o mi carta se extravió entre tanto correo... El caso es que en la mañana de Reyes al destrozar con ilusión el papel que envolvía una gran caja con mi nombre me quedé pasmado al ver que el contenido no era el ansiado bajel, sino un robot. Un robot cuyos ojos se encendían con un brillo maligno, disparaba sus puños y lanzaba misiles desde unos tubos escondidos en su pecho. En lo primero que pensé fue en los pobres piratas perdidos en medio del mar de los Sargazos del salón. Pero, en un giro de los acontecimientos, se convirtieron en habitantes de un planeta lejano y extraño y el robot alzó el vuelo para ir a buscarlos. Espero que en este 2022 todos podamos seguir agarrándonos a los planes ‘A’, o a los ‘B’...