Noche de Reyes o noche de ilusión para muchos niños/as que confían en los Magos, los de la estrella fugaz, para que se cumpla lo que en su día escribieron en una larga carta de deseos. Antes una cabalgata, la de esta tarde, donde visualizar lo que siempre han imaginado después de oír la historia que les han contado sus padres. Todo antes de llegar a la mayoría de edad en la niñez, que si no me equivoco se produce en el momento en que te enteras de que aquellos magos son en realidad tus padres. Esos sí hacen magia (de la de verdad) para subir la cuesta de enero a la que no te acostumbras por más años que pasen. Esto sucede en el mundo del covid donde las autoridades (sabias en lo suyo) nos recomiendan evitar las aglomeraciones por el peligro de contagio… siempre hay que utilizar los puntos suspensivos para ocultar pensamientos políticamente incorrectos. Los finales de año sirven, además de para las campanadas de la Pedroche y los clásicos, para resumir todo lo resumible de un año de luces y sombras. Hoy hablemos solo de luces. Las que aparecen en los premios otorgados por la Academia de la Gastronomía de Ibiza y Formentera (yo me quedo con la de esta última). Sabemos que en esto de los reconocimientos públicos hay una parte esencial de subjetividad… en lo mío también. Por ello quiero empezar por Ana García Jiménez, mejor chef. Una larga trayectoria frente a cocinas de éxito, incluida la estrella de Can Dani. Autodidacta, pero con conocimientos técnicos sobrados para este galardón. A su canalón de pollo payés le hubiera puesto nombre y apellidos el propio Carles Gaig si hubiera derechos de autor. Casbah, basta con esta palabra para reconocer, según la Academia, el mejor restaurante del año en la isla. La apuesta de Juan, por esta pareja de gallegos jóvenes, pero con mucha madurez gastronómica, ha resultado un éxito de público y crítica (que dirían los medios de comunicación en otros tiempos) Martina y Rubén (cocina y sala) conforman una oferta atractiva al paladar que la complementan con un entorno más que atractivo que lo convierte en una parada obligatoria para quienes vienen a la isla. El ravioli de rabo de vaca vieja by Martina es un plato para catecismo gastronómico. Por último, el premio a Sa Figuera en la Mola, devuelve a este lugar algo de la influencia que tuvo antaño en la gastronomía isleña. La constancia y el buen hacer siempre tienen su recompensa. Tres luces en días de sombras.