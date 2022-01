Sin pasaporte covid no hay cruasán

-Me ponga, por favor, un cruasán.

-Vale, ¿me enseña el pasaporte covid?

-Pero si sólo quiero un cruasán para llevármelo a casa.

-Ya, pero me tiene que enseñar el pasaporte covid.

-Acabo de entrar en el súper y en el mercado y no me lo han pedido.

-Pero aquí se lo tengo que pedir.

-¿En una panadería?

-Que a la vez es un bar. Estamos obligados.

-¿Aunque me vaya de aquí en cuanto me lo dé?

-Pues sí.

La dependienta, azorada, se excusa. Dice ser consciente de la solemne tontería que la Administración le obliga a hacer cada vez que alguien acude allí a comprar una barra de pan, pero de lo que se exime a supermercados o a cualquier otra tienda si compras unos zapatos o un bollo en una panadería sin servicio de bar. Es una más de las medidas contradictorias del Gobierno, como la de llevar mascarilla por la calle aunque el peatón más cercano esté a 200 metros. Ni que decir que la mayoría no la respeta. Abro el teléfono y enseño a la dependienta el QR… de una amiga, que lo llevo siempre encima por si lo extravía. A metro y medio simula que lo estudia, da su ok y me da el cruasán.