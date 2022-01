La ultraderecha y el negacionismo

Una de las consecuencias que ha tenido la pandemia que todavía sufrimos ha sido el crecimiento exponencial del movimiento antivacunas, también negacionista y anticiencia, cuyas ideas son un conjunto de paranoias absurdas y ausentes de cualquier clase de razonamiento que, si no fuera por la gravedad de la situación, las personas que integran este extraño grupo serían objeto de risas y de memes en las redes sociales. Antes de que el virus covid-19 hiciese aparición los antivacunas eran una excepción en nuestras vidas. Solían reunir una serie de características que los hacía fácilmente identificables. Confundían llevar una vida discreta y ausente de comodidades con querer regresar a la Edad Media tanto en el campo de la ciencia (odiaban las vacunas) como en el de la medicina (las mujeres daban a luz en sus casas sin ningún control médico, lo que en ocasiones suponía graves problemas de salud pública). También creían que irse a vivir a una casa en el campo conllevaba de manera inevitable renunciar al agua caliente y a la calefacción, con los evidentes problemas de higiene que conlleva, solicitaban a las autoridades educativas dar clase a sus hijos en casa y por supuesto les vestían con jerséis de lana (de esa que pica tanto) hechos a mano en vez de comprarles la ropa en alguna tienda infantil molona y divertida.

Con la aparición del covid-19 una extrema derecha latente que provenía de las teorías conspiranoicas del 11M perdió el miedo a hacer el ridículo. Gracias al empujón que Donald Trump dio a todos los ávidos de salir del armario para proclamar a los cuatro vientos teorías ridículas sobre cualquier cosa y a que, en la presidencia regional de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, se haya entronizado el cuñadismo cañí, los negacionistas hicieron su aparición a las pocas semanas de que surgiesen las primeras alertas en el mes de marzo de 2020. Tengo la teoría de que los negacionistas antivacunas saben perfectamente que la pandemia existe, es decir, que no es un invento de los Estados para controlar a los ciudadanos y que la vacunación masiva es el único medio de frenar al covid-19 y de que algún día se convierta en una enfermedad leve. Nadie puede ser tan ignorante como para negar las evidencias científicas, para creer que hay una mano negra internacional que ha puesto un chip en las vacunas para controlarnos ni para a estas alturas de la humanidad pensar que las vacunas se hacen con restos de fetos humanos, provocan esterilidad o que no son seguras. Repito, nadie puede ser tan cenutrio.

Esta moda del negacionismo antivacunas responde al deseo de querer adquirir protagonismo a cualquier precio, incluso haciendo el ridículo, y de pretender que mediante la suelta a trote y moche de opiniones sin la más mínima base científica van a poder abandonar, por un momento, el anonimato y sus anodinas vidas para convertirse en protagonistas de la actualidad mediática. Su actitud no es más que egocentrismo en su grado superlativo, envidia por no ser ellos los entrevistados por las televisiones, teniendo en cuenta que para los negacionistas ellos son los únicos que conocen la verdad en vez de todos esos odiosos científicos, epidemiólogos, médicos de la sanidad pública o ministras de sanidad que se empeñan en exponer datos científicos y estadísticas recogidas en los hospitales y no la primera majadería dicha por algún lunático por internet.

Y a este grupo de iluminados e iluminadas se ha sumado la ultraderecha española, siempre ávida de nuevos caladeros de votos por pequeños que sean. En las manifestaciones callejeras es habitual ver a los tradicionales partidos franquistas de largo recorrido, como es el caso de España 2000, muy casposos y carpetovetónicos, como a la nueva ultraderecha 2.0 que representa Vox. El líder de esta última, Santiago Abascal, en un acto de gran cobardía personal, se ha negado a confirmar si se ha vacunado o no, ante el temor de perder apoyo electoral en el ámbito de los antivacunas. Y en apoyo de los negacionistas y de la extrema derecha política determinados canales de televisión de dudosa financiación inundan su escaleta de teorías conspiranoicas.

En cualquier caso, es la última vez que voy a escribir sobre los negacionistas y los antivacunas. Este periódico hace un gran esfuerzo por sacar a la calle todos los días una edición en papel. En la era de lo digital este empeño es propio de Quijotes que no piensan en conseguir algo sino en el camino que recorrer. Prefiero dedicar mis artículos a personas o colectivos que merezcan ser conocidos por la sociedad por su altruismo y por su voluntad de mejorar las condiciones de vida de sus semejantes y no a dar publicidad a ignorantes cuyo único aliciente en sus vidas es tratar de convertir a España en una sucursal de los conspiranoicos norteamericanos que creen que Elvis Presley sigue vivo y su principal fuente de información es Youtube o los grupos de WhatsApp.