El año 2022 arranca marcado por la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia: la única certeza es que el coronavirus no desaparecerá de nuestras vidas a corto plazo, por lo que las medidas para impedir su expansión seguirán siendo una constante, y deberán cambiar al ritmo que marque la situación epidemiológica. Si hace justo un año el inicio de la vacunación masiva de la población se había convertido en la gran esperanza para acabar con la pandemia, ahora el escenario, muy complejo, no nos permite augurar una próxima erradicación del coronavirus. La irrupción de la variante ómicron, con una capacidad de propagación vertiginosa, ha vuelto a poner en jaque al sistema sanitario público y ha obligado a recuperar restricciones. No obstante, la situación es mucho mejor que hace un año porque la vacunación de gran parte de los ciudadanos a lo largo de 2021 ha permitido que la escalada de contagios no haya provocado un incremento proporcional de enfermos hospitalizados en planta y en las UCI, y mucho menos de la mortalidad asociada al covid. Ahora la gran mayoría de casos son leves y los enfermos superan la enfermedad en casa, sin complicaciones.

Al mismo tiempo, la sociedad ha sido capaz de mantener la actividad, en todos los ámbitos (social, económica, cultural...), con más o menos limitaciones en función de la situación epidemiológica, a pesar de la pandemia. La reanudación de la movilidad, especialmente del tráfico aéreo, fue clave para que la pasada temporada estival superara incluso las expectativas en las Pitiusas, y el sector turístico, uno de los más castigados por la crisis, pudiera iniciar su remontada. Por tanto, hay fundados motivos para el optimismo de cara al año que ahora estrenamos. El reto en Ibiza y Formentera es lograr la plena recuperación económica, de la mano de la reactivación de la actividad turística a partir de la Semana Santa. Para ello, será preciso insistir en la importancia de la vacunación, pilar fundamental para retomar la normalidad en todos los ámbitos de nuestra vida, desde la laboral hasta la académica y por supuesto la personal. Hay que extender la vacunación a los niños menores de 12 años, pero al mismo tiempo hay que vencer las reticencias de las personas que siguen negándose a ponerse la vacuna, a pesar de todas las evidencias científicas y de los datos que demuestran que nos protege frente al virus, pues aunque no impide su contagio y transmisión, sí reduce el riesgo de desarrollar afecciones graves y por tanto, de que el enfermo acabe hospitalizado o en una UCI. En este sentido, hay que aplaudir que se exija el certificado covid en toda la hostelería, gimnasios y otros lugares, pues tiene un doble efecto: por una parte, reduce riesgos de contagios, pues las personas vacunadas tienen menos posibilidad de contagiarse y expandir el virus, y por otro, ejerce una presión sobre los no vacunados para inmunizarse, si no por convicción, al menos para evitar engorrosas trabas en su vida diaria. La libertad individual de no vacunarse provoca en caso de pandemia un grave perjuicio al conjunto de la sociedad, que sufre los efectos de la aparición de variantes, menos vulnerables a las vacunas, y está sometida al impacto que la propagación del virus tiene sobre la salud, el sistema sanitario, la economía y la vida social. Por otra parte, es preciso impulsar la inoculación de la tercera dosis para aumentar la inmunidad de la ciudadanía frente a la variante ómicron. La protección del sistema sanitario, especialmente de la atención primaria, es otro puntal básico para enfrentarnos a la pandemia, y en esta línea se enmarcan decisiones recientes como exigir a los sanitarios el pasaporte covid o una prueba PCR con la que acrediten cada pocos días que no están contagiados, o que la sanidad pública no haga un seguimiento de los casos asintomáticos o leves, porque no da abasto. Por tanto, la plena recuperación de la economía de Ibiza y Formentera es un objetivo realista para este año, pero al mismo tiempo debemos asumir que la flexibilidad y la capacidad de adaptación ante unas circunstancias en permanente cambio, derivado de la subida o bajada de contagios y la saturación del sistema sanitario, será clave para acercarnos a esa meta. DIARIO DE IBIZA