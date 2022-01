El lado bueno de la vida

Una de mis mejores amigas acaba de sufrir un infarto. Está bien, aunque algo asustada. Hablando las dos de lo que le ha ocurrido, reflexionábamos sobre los pasos de gigante que ha dado la medicina y cómo un problema grave de salud puede ahora solucionarse. Incluso contaba que, tras colocarle el stent reparador, pensó en que, con la cirugía poco invasiva que ahora se emplea, ni siquiera le quedaría ese tremendo costurón que antes lucían los operados del corazón. Estos dos años de pandemia tan complicados, en los que mucha gente ha perdido la vida, la salud mental, el trabajo y la alegría de vivir, nos han hecho comprender que lo único que importa es estar sanos. El dinero y el amor tampoco están mal, la verdad, pero sin salud, de poco sirven. Así que me he propuesto empezar el año con optimismo, valorando las cosas buenas de la vida (leerlo con la musiquilla de ‘The Bright Side of Life’, de ‘La vida de Brian’), sabiendo que vivimos ahora el doble de lo que lo hicieron nuestros antepasados hace cien años y mucho mejor, que tenemos una buena sanidad pública (aunque si los políticos invirtieran en ella sería ya la leche), y que la ómicron parece (y ojalá lo sea) la versión domesticada del covid. ¡Ánimo a todos y a por el 2022!