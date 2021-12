Un any de triomfs esportius a la ciutat d’Eivissa

Som una persona a qui li agrada mirar enrere cada final d’any i fer balanç, enguany no podia ser diferent i vull acabar aquest 2021 fent un resum i un recordatori del gran any que hem viscut en l’àmbit esportiu a la ciutat d’Eivissa.

Ha estat un any d’alegries, de retrobaments, de triomfs i també d’alguna decepció, no ens hem d’enganyar. Però sobretot ha estat un any d’autoafirmació, de feina, de creixement i de visibilització més que mai, de la gran capacitat que tenim per crear esport, com a ciutat i com a illa.

Un 2021 en què hem pogut tornar a gaudir de grans proves esportives a la nostra ciutat que han fet rebre visites de persones d’arreu del món per conèixer el nostre patrimoni, carrers i platges per a poder practicar el seu esport preferit.

Hem pogut viure el 20è aniversari de la BTT, una prova top que va començar amb una crono espectacular per Dalt Vila com mai s’havia vist. Han tornat el triatló, la marató, el trail, amb una increïble etapa nocturna per la necròpolis, Dalt Vila i sa Penya. Hem pogut tornar a gaudir de curses populars, rutes de senderisme, jornades esportives inclusives. Però sobretot, la tornada del treball amb l’esport base, amb els infants i la joventut, i a les escoles esportives municipals, tant necessàries en el foment dels valors com el treball en equip i la solidaritat.

Un any en què hem pogut retrobar-nos amb les famílies, els clubs, els i les entrenadores i on el Patronat d’Esports ha complit, en un temps rècords, amb de subvencions i ajuts econòmiques perquè tothom pogués desenvolupar la seva feina.

Enguany hem aprés com d’important és el nivell esportiu de la nostra ciutat, no només dels clubs locals que s’han mantingut en l’elit de l’esport nacional, com és el cas del vòlei; sinó també la consolidació del handbol, a la 2a màxima categoria, o la bona salut del futbol sala amb un creixement constant; el gran paper del bàdminton, a nivell nacional, del tir amb arc, de les arts marcials, la natació i la sincro. Un exemple més d’esports en constant evolució és la del bàsquet, que cada any guanya més boixos i boixes i que enguany celebra el 25è aniversari del basquet Can Cantó, tota una data històrica. I això podent gaudir del paper de la dona a l’esport de la nostra ciutat, cada vegada més present i destacat.

El 2021 ha estat un any històric també per al futbol, amb l’ascens de la UD Ibiza a 2a, complint a la fi els somnis de milers d’eivissencs i eivissenques de tenir un equip local al futbol professional. Mai oblidarem aquell dia de maig a Badajoz on, per fi, la pilota va entrar per l’esquadra i vàrem poder celebrar un ascens històric.

Tampoc oblidarem mai que, en la mateixa temporada, dos equips més del municipi aconseguien ascensos de categoria a 2a RFEF i a 3a Divisió, fent que sigui l’any més triomfal per al futbol del nostre municipi.

Aquest fet va provocar, en un temps rècord, preparar les nostres instal·lacions esportives i poder acollir aquest clubs i les seves noves categories. I ho vàrem aconseguir, executant potents i ràpides inversions perquè avui tothom disposi d’unes instal·lacions homologades, dignes i amb tot el necessari per a disputar, amb bons resultats, els seus partits.

Altres fites aconseguides que no puc oblidar, i que ens fan més grans com a ciutat esportiva, son les millores que seguim fent cada any a les instal·lacions. Hem tingut clara la direcció i la planificació, el que ens ha permès realitzar renovacions a distints espais municipals molt visitats per gran nombre d’esportistes: les noves pistes de pàdel, els vestuaris de la pista d’atletisme, dels skate park, el rocòdrom del poliesportiu des Viver o la millora d’espais com l’escola de vela, els dos nous camps de f8, l’adequació de Can Misses III i Can Cantó, així com la feina de redacció de projectes del que arribarà en breu: un mini estadi i el futur nou pavelló, objectius il·lusionants que veuran la llum aviat!

Per acabar, m’agradaria fer un especial reconeixement a la feina dels més de 40 clubs de la nostra ciutat, del treball constant i, en moltes ocasions, desinteressat dels equips de formació, direcció i de les famílies que s’impliquen en el funcionament i la promoció de l’esport. Vull agrair i reconèixer, més que mai, la feina i dedicació dels treballadors i treballadores del Patronat d’Esports. Ells i elles han sabut afrontar, amb pedagogia i paciència, un any amb alguna pedra al camí però sobretot amb moltes alegries i molta feina satisfactòria.

I acabo, convidant-vos a tots i totes a participar en la celebració del 40 aniversari del Patronat d’Esports, que tindrà lloc en durant tot el proper any, amb actes i reconeixements i que en breu vos explicaré amb detall.

Gràcies, gràcies de tot cor a tothom que ha fet que, més que mai, Ibiza sigui la ciutat dels esports.

Força, esport i encerts per al 2022!