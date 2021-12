Después de 17 años de marear la perdiz, nos dicen que está más cerca la reforma de la primera ronda de Vila, proyecto que ha de convertirla en un vial urbano, entre la rotonda de Figueretes y la de Can Misses. Debería gritar ‘aleluya’, pero me muerdo la lengua. La noticia es un déjà vu y, en cualquier caso, está claro que la obra no sólo se hará tarde, se hará mal. Meteremos, una vez más, la pata hasta la corva. Preferiría equivocarme y haber pasado por alto el detalle, pero tengo entendido que el proyecto de reforma no contempla construir en el subsuelo del ‘cinturón’ de marras ni un solo aparcamiento. Uno diría que rectificar es de sabios, pero ¿para qué? Si no tenemos sabios, me temo que primará la ineptitud, patanería y memez de quienes deciden.

Nos convendría bajar al ruedo y preguntar a los vecinos de Vila cuál creen qué es el mayor problema que hoy tiene la ciudad. ¿Qué creen en el Consell y en el Consistorio que diría la ciudadanía? No hace falta una bola de cristal para saber que se denunciaría una suciedad que es ya endémica y, por supuesto, también la congestión, el hecho de tener convertida la ciudad en un masivo y demencial aparcamiento. ¿Pueden nuestros mandarines explicarnos qué tienen en mente –si es que tienen ‘algo’- para solucionar, de una vez por todas, el problema que crean los estacionamientos en las calles? ¿Piensan que basta con dejarnos, sin orden ni concierto, un descampado aquí y otro allá? Cualquiera puede ver que la ciudad no tendrá otra ocasión como la que ofrece la reforma del primer cinturón, por su proximidad al centro urbano y su largo recorrido perimetral, para crear tantos estacionamientos como sean necesarios. Es ahora o nunca. Si no se hace, el colapso será, como ya es, una nefasta seña de identidad de la ciudad y lo que es peor, mantendrá la incomodidad de habitación que tenemos en ella.