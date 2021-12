Año 3 d. Covid

Como dijo hace unos días el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, 2022 no será un año fácil para la isla. La explosión de contagios producidos por ómicron no hace presagiar nada bueno, a no ser que, como algunos científicos apuntan, esa variante del coronavirus sea el principio del final. En todo caso, de continuar su propagación como en las últimas jornadas (el martes, 180.000 casos en Francia, 129.000 en Reino Unido, 100.000 en España, 78.000 en Italia…) el tercer año después de que el Covid llegara a nuestras vidas tiene toda la pinta de que será como una repetición de los anteriores, como otro día de la marmota: sin Carnavales (o muy limitados), sin Semana Santa (probablemente sin procesiones), sin temporada turística hasta comienzos de julio, sin apenas viajeros británicos (nuestro principal mercado hasta 2019), con parte de la planta hotelera aún cerrada y con los hoteleros mordiéndose las uñas porque los clientes no les contratan hasta pocos días antes, con centenares de personas aún en ERTE, con el sector del ocio nocturno suplicando que se le permita abrir, con tal incertidumbre que será difícil tomar decisiones a largo plazo… Un año más en el que hay que aprender a vivir al día, disfrutar de cada jornada como si no hubiera un mañana. Quizás esa sea la gran lección de esta pandemia: no hay que esperar a que esto termine para vivir.